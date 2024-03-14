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Астролог рассказала, кого до конца месяца ожидает период большого везения

Астролог рассказала, кого до конца месяца ожидает период большого везения, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 08:34 Фото: pixabay
Российский астролог Василиса Володина предсказала суперудачный период Овнам, Близнецам и Девам, сообщает Zakon.kz.

Овнам до конца марта сулят хорошие возможности для карьерного роста. Велика вероятность получить высокую должность или возглавить бизнес. Ищущим работу удастся подобрать себе перспективное место. Также благоприятное развитие событий ожидается в сфере личных отношений – вероятно предложение вступить в брак. Некоторые сложности возможны со стороны здоровья – важно избегать стрессов и беречь силы.

Для Близнецов март будет связан с денежным ростом – возможны выплаты по страховке, получение наследства или дивидендов от делового партнерства. По словам астролога, первый месяц весны подходит для пересмотра жизненных целей и самопознания. Важными окажутся семейные отношения, в том числе стоит уделить внимание укреплению эмоциональных связей с близкими людьми.

У Дев открывается коридор финансовой удачи – появятся возможности для дополнительного заработка и прекрасные шансы для монетизации своих идей. Март хорошо подходит для путешествий, что полностью совпадает с потребностью представителей знака в смене обстановки. Также месяц обещает развитие личных отношений – новые встречи и влюбленности. Проблем со здоровьем не будет, однако наступает время заняться укреплением здоровья – записаться в спортзал или ввести практику утренних пробежек.

Ранее астролог Павел Чудинов сообщил, что новолуние 10 марта изменит жизнь представителей двух знаков зодиака.

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