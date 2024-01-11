Тренировка мозга: полезные упражнения

Человеческий мозг – один из наиболее загадочных органов. Его возможности полностью не раскрыты до сих пор. Точно установлено, что он используется не более чем на 10 % и постоянные мыслительные процессы положительно сказываются на его работе.

Однако этот "ленивый" орган двигается по пути наименьшего сопротивления. Зачем стремиться к освоению нового языка, если есть переводчик, или запоминать информацию – ее же всегда можно найти в интернете. Но его нужно заставить работать. Чтобы это сделать, разработаны целые комплексы упражнений для тренировки мозга и памяти.





Зачем улучшать работу мозга

Для подтянутого и красивого тела нужно постоянно напрягать мышцы. Регулярные нагрузки позволяют убрать лишний жир и отточить фигуру. Точно так же и с мозгом. Заставляя его работать, можно достичь положительной динамики. Но не все понимают, для чего это нужно.





Правильно подобранные упражнения для тренировки мозга позволяют:

повысить уровень интеллекта. Уже доказано, что природные данные – это далеко не предел. Подвижный интеллект отвечает за способность решать новые задачи, рассуждать вне зависимости от имеющихся знаний и опыта. Постоянная работа, тренировки позволяют повысить его;

Уже доказано, что природные данные – это далеко не предел. Подвижный интеллект отвечает за способность решать новые задачи, рассуждать вне зависимости от имеющихся знаний и опыта. Постоянная работа, тренировки позволяют повысить его; эффективнее запоминать материал. При заучивании стихов, новых понятий и другой информации мозгу приходится работать интенсивнее. Это повышает объем памяти и улучшает навыки запоминания;

улучшить концентрацию внимания. Эта способность позволяет быстрее и рациональнее выполнять поставленные задачи, не отвлекаться на посторонние факторы. Нейрохакинг дает возможность в лучшую сторону изменять работу мозга, включая повышение внимательности;

Эта способность позволяет быстрее и рациональнее выполнять поставленные задачи, не отвлекаться на посторонние факторы. Нейрохакинг дает возможность в лучшую сторону изменять работу мозга, включая повышение внимательности; добиться успеха. Ни для кого не секрет, что умные люди быстрее приспосабливаются к изменяющейся среде. Они проще принимают новшества, осваивают передовые технологии и приборы. Тренированный мозг позволяет находить нестандартные решения возникающих проблем, просчитывать возможные пути развития событий. Такой сотрудник будет ценен в любой компании, что станет отправной точкой для успешного карьерного роста;

Ни для кого не секрет, что умные люди быстрее приспосабливаются к изменяющейся среде. Они проще принимают новшества, осваивают передовые технологии и приборы. Тренированный мозг позволяет находить нестандартные решения возникающих проблем, просчитывать возможные пути развития событий. Такой сотрудник будет ценен в любой компании, что станет отправной точкой для успешного карьерного роста; дольше сохранять ясность ума. Деменция, старческий маразм и другие проблемы с ЦНС становятся все более актуальной проблемой по всему миру. Специалисты ВОЗ отмечают, что ежегодно такие недуги диагностируются у 10 миллионов пожилых людей. Причем эффективного средства для избавления от них до сих пор не нашли, но имеются действенные методики профилактики. Постоянная умственная активность снижает риск развития деменции на 45 %. Именно поэтому пожилым так важны упражнения для тренировки мозга.

Что полезно мозгу

Исследования показали, что ЦНС эффективнее работает при высоком уровне освещенности. Причем в большей степени это касается естественного солнечного света. Большое значение имеет и питание, которое способно повлиять на сосуды. Слишком калорийная, жирная еда обусловливает образование атеросклеротических бляшек. Это приводит к ухудшению кровообращения, от чего страдает и мозг. Полезны для него продукты с повышенным содержанием флавоноидов. К таким относят бобовые, тыкву, морковь, баклажаны, фундук, кедровые орехи и др. Стимулируют ЦНС и умеренные, но регулярные занятия спортом. Физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения, насыщению организма кислородом и глюкозой. Это приводит к активации обменных процессов в нейронах.





Полезные умственные тренировки

Ни для кого не секрет, что каждое полушарие мозга отвечает за отдельную сферу деятельности. Левое более практично. Его специализация – математические способности, логика и аналитическое мышление. Для него полезны головоломки и кроссворды. Правое отвечает за творческие наклонности, пространственную ориентацию, невербальное отношение и воображение. Чтобы улучшить его работоспособность, рекомендуется слушать классическую музыку. Однако умственные способности также зависят от согласованности работы двух полушарий, поэтому важно подобрать упражнения, задействующие оба.





Выход из зоны комфорта

Большинство повседневных бытовых действий мы делаем автоматически, по привычке. Для этого практически не требуется напряжение извилин. Но мозг можно удивить и заставить работать. Причем у вас это не отнимет много дополнительного времени. Чтобы стимулировать ЦНС, просто следует взять зубную щетку в другую (если всегда чистите правой, то в левую, и наоборот) руку или попробовать во время ужина вилку заменить на палочки. Еще один интересный прием – завтрак с закрытыми глазами. Конечно, придется быть предельно собранным и аккуратным, но такая тренировка точно пойдет на пользу. Подобных заданий можно придумать множество. Чередуйте их и постоянно меняйте правила игры. Такая стимуляция однозначно будет полезна вашему мозгу.





Смена обстановки

Еще один отличный вариант встряски. Причем он будет полезен не только мозгу, но и всему организму. Изменения могут коснуться гардероба или интерьера. Это позволит выйти из рутинного состояния, сменить имидж, пересмотреть свои взгляды на жизнь. Хотите – выберите новый лук или замените надоевший шкаф на более современную модель, проведите перепланировку, обновите цвет стен. Для мозга любое изменение будет полезно. Даже простая перестановка в комнате заставит его анализировать и запоминать изменения, а значит работать.





Внимание на ощущения

Исследования показывают, что хорошо видящие люди до 90 % информации получают именно при помощи глаз. Однако не стоит забывать и о других органах чувств. Это позволит интересно и бесплатно тренировать мозг. Причем делать это легко дома, на прогулке в парке и т. д.





Например, можно выполнять упражнения:

на тактильные ощущения. Подберите несколько монеток разного номинала, закройте глаза и попробуйте на ощупь определить, какие цифры на них есть. Если это не составляет особого труда, то попробуйте освоить шрифт Брайля;

Подберите несколько монеток разного номинала, закройте глаза и попробуйте на ощупь определить, какие цифры на них есть. Если это не составляет особого труда, то попробуйте освоить шрифт Брайля; слух. Присядьте в парке на скамейке и прислушайтесь к окружающим звукам. Попробуйте выделить отдельные и установить их происхождение;

Присядьте в парке на скамейке и прислушайтесь к окружающим звукам. Попробуйте выделить отдельные и установить их происхождение; вкус. Наслаждайтесь поданным в кафе или ресторане блюдом. При этом попробуйте определить все его компоненты. Это касается не только основных, но и специй, приправ;

Наслаждайтесь поданным в кафе или ресторане блюдом. При этом попробуйте определить все его компоненты. Это касается не только основных, но и специй, приправ; нюх. Запахи – важная составляющая окружающего мира и отличный источник информации. Если вы постоянно пользуетесь одними духами, то приобретение новых станет для мозга очередной встряской. Также можно попробовать прибавлять в блюда новые специи. Конечно, в подобных экспериментах следует быть осторожным, но поработать вашу ЦНС она заставит.

Меняем маршрут

Каждый день мы привыкли ходить одним путем: дом – работа – магазины – дом. Конечно, маршрут может несколько меняться, например, для визита в школу, где учится чадо, или в парикмахерскую. Но в основном он знаком и хорошо изучен. Чтобы устроить тренировку для мозга, стоит изменить путь: пройти от дома к работе другой дорогой (пусть она и будет несколько длиннее) или вовсе отказаться от поездки на общественном транспорте либо автомобиле и пройтись пешком. Еще лучше совершать походы по новым местам, не пользуясь навигатором. Изучите карту дома и пробуйте двигаться по памяти.





Рисование двумя руками

Такое упражнение потребует концентрации. Его можно выполнять несколькими способами. Сначала возьмите в обе руки карандаши и попробуйте синхронно изображать простые фигуры. Следите за тем, чтобы руки двигались в одном темпе, параллельно и не обгоняли одна другую. Если с такой задачей не возникает трудностей и все получается, то можно пробовать рисовать более сложные очертания. Еще один интересный вариант – изображение разных фигур. Причем желательно, чтобы они были непохожи. Например, правой начертить звездочку, а левой – знак бесконечности. Такое задание может озадачить мозг и заставить включиться в работу.





Решение головоломок

В печатных изданиях предлагается широкий выбор судоку и кроссвордов. В интернете можно бесплатно скачать множество интеллектуальных игр. Все это позволяет стимулировать ваш мозг. Только не останавливайтесь на одном развлечении. Меняйте виды деятельности. Это очень полезно.