Врач назвал угги самой опасной зимней обувью

Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что самой вредной обувью являются "мягкие" модели на плоской подошве, в том числе угги, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ношение бесформенных моделей на плоской подошве повышает риски формирования плоскостопия в три раза, а других форм искривления стопы – в 6 раз. Особенную опасность такая обувь представляет для беременных женщин и людей с избыточным весом.

Если же говорить о потенциальных рисках получения травм, то, по наблюдениям специалиста, подвывихи в стопе в 4 раза чаще диагностируют именно у пациентов, которые носят неудобную обувь.



"Антирейтинг самой вредной зимней обуви однозначно возглавляют "мягкие" модели на плоской подошве. Сюда относятся модные "дутики", "снобутсы" и особенно любимые многими угги. Возможно, некоторые дамы возразят и укажут на то, что в уггах зимой тепло. Однако кажущийся в момент покупки комфорт в дальнейшем может обернуться полным разочарованием. Ведь у врачей есть как минимум четыре аргумента против ношения такой обуви", – цитируют "Известия" Симкина.

Отсутствие каблука врач назвал недостатком. Большинству людей в обуви с небольшим каблуком проще сохранять правильную осанку и легче поддерживать баланс тела, а стопы при ходьбе устают гораздо меньше.

"Угги не имеют не только каблука, но и какой-либо внутренней поддержки стопы (супинаторов, фиксаторов пятки). В этом плане угги, по сути, ничем не отличаются от валенок, так как для современной обуви такие характеристики – это настоящий нонсенс. Кроме того, без внешнего каркаса мех внутри такой обуви быстро теряет форму и растягивается. Так что если у вас есть проблемы со стопами – угги их непременно усугубят, а если нет – то, скорее всего, обеспечат", – добавил врач.

Кроме того, он обратил внимание, что угги не позволяют использовать ортопедические стельки. В обычной обуви недостаток поддержки стопы без труда можно компенсировать ортопедическими стельками (в идеале – индивидуальными). Однако с уггами не работает даже такой вариант, поскольку меховая стелька в них попросту не вынимается. Если же накладывать одну стельку на другую, то стопа может просто не пролезть внутрь или будет очень тесно.

"Еще один не самый очевидный недостаток угг – это их материал. Замшевая обувь зимой имеет один серьезный недостаток: к ней очень быстро прилипает снег. В сочетании с отсутствием мембраны это качество приводит к тому, что ноги начинают достаточно быстро промокать", – подчеркнул Симкин.

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