Снимите немедленно: популярная обувь опасна для ног

Врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова рассказала, что обувь с полностью плоской подошвой может негативно влиять на здоровье стоп и сосудов ног, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, такие модели, как балетки, угги и некоторые виды сандалий, подходят лишь для ходьбы по неровным поверхностям.

"При ходьбе по ровной поверхности необходим небольшой подъем пятки, иначе со временем может происходить деформация стопы, что в дальнейшем способно ухудшать кровообращение в ногах", – пояснила специалист.

Она отметила в комментарии "РИА Новости", что многие взрослые игнорируют рекомендации врачей носить обувь с супинатором и небольшим каблуком.

Также Смирнова посоветовала выбирать обувь по размеру, с небольшим запасом в носке, жестким задником и предпочтительно на шнуровке.

Для спорта, по ее словам, важно использовать модели с поддержкой стопы и супинаторами.

Ранее стилист Влад Лисовец поделился актуальными рекомендациями для гардероба, отметив, что современные тренды универсальны и подходят женщинам любого возраста как для работы, так и для повседневной жизни.