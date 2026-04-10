Снимите немедленно: популярная обувь опасна для ног
Врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова рассказала, что обувь с полностью плоской подошвой может негативно влиять на здоровье стоп и сосудов ног, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, такие модели, как балетки, угги и некоторые виды сандалий, подходят лишь для ходьбы по неровным поверхностям.
"При ходьбе по ровной поверхности необходим небольшой подъем пятки, иначе со временем может происходить деформация стопы, что в дальнейшем способно ухудшать кровообращение в ногах", – пояснила специалист.
Она отметила в комментарии "РИА Новости", что многие взрослые игнорируют рекомендации врачей носить обувь с супинатором и небольшим каблуком.
Также Смирнова посоветовала выбирать обувь по размеру, с небольшим запасом в носке, жестким задником и предпочтительно на шнуровке.
Для спорта, по ее словам, важно использовать модели с поддержкой стопы и супинаторами.
