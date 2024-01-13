Не упусти судьбу: любовный гороскоп на 13 января

Астрологи выпустили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 13 января. Кому из знаков повезет в любви, а кому придется бороться за свое счастье, читайте на Zakon.kz.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет пользоваться популярностью. Кто-то будет откровенно проявлять к нему свой интерес – возможно даже, сразу несколько представителей противоположного пола. Дальнейшее развитие событий полностью в руках Овна и зависит от того, насколько он сегодня настроен на флирт, любовь и новое знакомство. Он может либо проигнорировать своего нового поклонника и забыть о нем, либо же – сделать свой шаг ему навстречу.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец сможет получить максимум удовольствия от общения с человеком, которого любит, – причем для этого Тельцу не придется прибегать ни к каким особенным ухищрениям и уловкам. Звезды делают сегодняшний день идеальным для теплого, душевного общения, которое способно растопить любой лед (если он присутствует в отношениях) и придать романтическую изюминку даже самому невинному разговору.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня день вряд ли порадует Близнецов большим количеством интересных событий. Увы, но потенциал этого дня в любовных делах не так уж велик. Скорее всего, Близнецы и сами не будут испытывать большого желания заводить новые знакомства, флиртовать или делиться любовными переживаниями со своим избранником. Ну а если все-таки такое желание у них сегодня вдруг появится и новое знакомство состоится – значит, это судьба.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак имеет все шансы понять, чего же он все-таки хочет от отношений со своим избранником, и как следует покопаться в душе любимого человека, а заодно и своей собственной. Конечно, для того, чтобы расставить точки над "i", Раку придется сегодня сопоставить все известные факты и сделать из них определенные выводы. Однако даже в любви иногда надо думать не только сердцем, но и головой. Чтобы потом иметь возможность направлять события в нужное русло.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды сообщают Льву романтический настрой и желание как следует пофлиртовать. Даже если у него имидж Снежной Королевы (или Снежного Короля), сегодня ему будет трудно скрывать свои чувства за неприступной маской. Что-то волшебное будет разлито в воздухе, заставляя Льва отвечать улыбкой на улыбку и использовать весь арсенал своего любовного очарования в отношении тех, кто ему симпатичен. Благодаря такому игривому настрою, он может околдовывать и разбивать сердца.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Деве не мешает прислушаться к советам, которые дает любимый человек. Несмотря на то, что Дева настроена достаточно самонадеянно, полагаться только на себя не стоит. Не надо воспринимать в штыки попытки окружающих помочь или поделиться опытом. Любимый человек Девы может сегодня преподнести ей на блюдечке действительно интересную мысль, которая поможет избавиться от ряда проблем или пролить свет на какие-то вопросы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды советуют Весам в отношениях со своим любимым человеком чаще прислушиваться к голосу своей интуиции, особенно если развитие событий потребует быстрого принятия решения. Сердце Весов сегодня способно быстрее и точнее оценить ситуацию, чем это сделает мозг. Не исключено, что приняв какое-то импульсивное решение, Весы лишь впоследствии смогут логически его оценить и понять, что оно было правильным. Однако лучше всего, если их сердце и голова будут действовать заодно.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Если в отношениях Скорпиона с его любимым человеком наметилась трещина, сегодня у него есть шанс залить ее цементом и зашпаклевать. Однако для того, чтобы растопить лед в отношениях, ему придется забыть о прошлых обидах и проявить инициативу. Скорпиону надо сегодня удивить своего любимого человека: к примеру, вместо того, чтобы идти на него в атаку с новой порцией претензий, приготовить ему романтический ужин. Ну а потом – подарить не менее романтическую ночь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды советуют Стрельцу удивить своего любимого человека, сделав ему неожиданный подарок или приятный сюрприз. Неважно, сколько дней, месяцев или лет отношениям. Сегодня Стрелец имеет шанс вернуться к самому началу знакомства и пережить безумные, счастливые моменты первых свиданий. Для этого Стрельцу необходимо сделать что-то такое, чего он не делал никогда, – это оживит чувства и вернет в них страсть и волшебство.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды советуют Козерогу рассказать своему любимому человеку что-то такое, что раньше он от него скрывал. Козерог держит какую-то карту в рукаве, хранит секрет от своего партнера или, возможно, просто стесняется ему о чем-то рассказать? Настало время поговорить по душам, открыв партнеру свои тайны: сегодня любимый человек Козерога будет настроен на его волну и проявит максимум такта и понимания.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня любовный опыт Водолея может оказаться для кого-то очень полезным. Поэтому ему не стоит стесняться давать советы знакомым или друзьям – особенно если они их попросят. Пусть даже самому Водолею кажется, что его опыт в любви не так уж велик или что он сводится к самым обычным, банальным вещам. Поверьте, иногда даже самые банальные вещи, сказанные в нужный момент, могут оказаться для кого-то спасательной палочкой-выручалочкой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам не понадобятся слова, чтобы сказать любимому человеку о своих чувствах. Они с ним настроены на одну волну, находятся в резонансе, и гораздо больше всяких слов за них говорят их жесты и сияющие глаза. Рыбам стоит запомнить это состояние гармонии, чтобы продлить его как можно дольше. Если бы любовь была наукой, сегодня им могли бы дать за нее Нобелевскую премию.