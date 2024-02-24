Диетолог посоветовала есть лосось и оливки для подготовки кожи к весне

Российский врач-эндокринолог, диетолог Ангелина Водолазкая рассказала, что нужно есть для поддержки кожи в демисезонный период, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Газетой.ру" медик отметила, что необходимо питать и увлажнять кожу изнутри. Чтобы поддержать ее после долгой зимы, медик призвала включить в рацион красную рыбу, печень трески, капусту, киви и оливки.

По ее словам, употребление богатой омега-3 жирными кислотами рыбы будет способствовать укреплению и восстановлению кожного барьера после холодов. В свою очередь, печень трески полезна благодаря содержанию витаминов D и А.

Не забыла Вололазская и про капусту. О ней сейчас много кто говорит.

"Капуста содержит в себе ценные для кожи витамины С и К, а также кремний. Витамин C не только придает нашей коже естественное сияние, но и укрепляет наш иммунитет. Кремний улучшает образование коллагена в коже и поддерживает здоровье волос и ногтей", - добавила эксперт.

Также, по ее словам, оливки - один из основных компонентов средиземноморской диеты. Гидрокситиозол в составе оливок усиливает способность кожи к регенерации. Также добавление оливок в рацион способствуют выравниванию тона и пигмента кожи.

"Киви же помогает восполнять витамин С. Полифенолы в составе киви усиливают защитную систему кожи. Уникальный комплекс микронутриентов в киви улучшает цвет лица", - подчеркнула врач.

По словам дерматолога, также не стоит забывать о гидратации организма, чтобы обеспечить увлажнение кожи изнутри. Необходимо выпивать не менее 1,5 - 2 л чистой воды в день. Воду можно также получить из зелени, кабачков, огурцов и сельдерея.

Ранее другой российский врач Ирина Баранова озвучила семь золотых правил снижения веса, которые также актуальны в преддверии весны. А гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала какую рыбу можно есть как источник омеги-3, а какую вредно.