Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Диетолог посоветовала есть лосось и оливки для подготовки кожи к весне

Диетолог посоветовала есть лосось и оливки для подготовки кожи к весне Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог, диетолог Ангелина Водолазкая рассказала, что нужно есть для поддержки кожи в демисезонный период, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Газетой.ру" медик отметила, что необходимо питать и увлажнять кожу изнутри. Чтобы поддержать ее после долгой зимы, медик призвала включить в рацион красную рыбу, печень трески, капусту, киви и оливки.

По ее словам, употребление богатой омега-3 жирными кислотами рыбы будет способствовать укреплению и восстановлению кожного барьера после холодов. В свою очередь, печень трески полезна благодаря содержанию витаминов D и А.

Не забыла Вололазская и про капусту. О ней сейчас много кто говорит.

"Капуста содержит в себе ценные для кожи витамины С и К, а также кремний. Витамин C не только придает нашей коже естественное сияние, но и укрепляет наш иммунитет. Кремний улучшает образование коллагена в коже и поддерживает здоровье волос и ногтей", - добавила эксперт.

Также, по ее словам, оливки - один из основных компонентов средиземноморской диеты. Гидрокситиозол в составе оливок усиливает способность кожи к регенерации. Также добавление оливок в рацион способствуют выравниванию тона и пигмента кожи.

"Киви же помогает восполнять витамин С. Полифенолы в составе киви усиливают защитную систему кожи. Уникальный комплекс микронутриентов в киви улучшает цвет лица", - подчеркнула врач.

По словам дерматолога, также не стоит забывать о гидратации организма, чтобы обеспечить увлажнение кожи изнутри. Необходимо выпивать не менее 1,5 - 2 л чистой воды в день. Воду можно также получить из зелени, кабачков, огурцов и сельдерея.

Ранее другой российский врач Ирина Баранова озвучила семь золотых правил снижения веса, которые также актуальны в преддверии весны. А гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала какую рыбу можно есть как источник омеги-3, а какую вредно.

Читайте также

Советы покупки одежды в интернет-магазинах
Советы, как покупать одежду в интернет-магазинах
Астрологи рассказали, кого захлестнет водоворот событий в начале весны
Астрологи рассказали, кого захлестнет водоворот событий в начале весны
Названа самая вредная для питания человека рыба
Названа самая вредная для питания рыба
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Землетрясения в Алматы, решение по базовой ставке от Нацбанка и возможные сбои со связью – итоги дня
Землетрясения в Алматы, решение по базовой ставке от Нацбанка и возможные сбои со связью – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: