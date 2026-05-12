Любовные треугольники: почему люди застревают в сложных отношениях

Клинический психолог Анна Макарова объяснила, что любовный треугольник почти всегда связан с ригидностью ролей, убеждений и жизненных сценариев, сообщает Zakon.kz.

"Газете.Ru" она рассказала, что подобные ситуации часто строятся на жестких установках: "я всегда жду", "иначе не бывает", "все отношения одинаковые". Такие убеждения и повторяющиеся сценарии закрепляют поведение участников и не дают выйти за привычные рамки.

Макарова отмечает, что выход из любовного треугольника почти всегда связан с болью и необходимостью делать выбор. Это требует готовности признавать реальность ситуации, расставаться с привычными ролями и брать ответственность за последствия.

Эксперт подчеркивает, что любовный треугольник – это устойчивая система отношений, где каждый участник занимает фиксированную позицию, а не живет в гибком взаимодействии. В такой модели один партнер отвечает за стабильность и быт, другой – за эмоции и страсть, а третий оказывается в центре конфликта ролей.

В завершение психолог добавила, что подобные отношения часто поддерживают внутренние сценарии всех участников и создают иллюзию выбора и движения, однако на деле приводят к тревоге, чувству вины и застреванию. При этом настоящая близость возможна только в отношениях двух людей, готовых к открытому диалогу и совместным изменениям.

