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В чем убийственная опасность снюса

В чем убийственная опасность снюса Фото: flickr
В Алматинском управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг рассказали, чем опасен снюс, сообщает Zakon.kz.

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики и при использовании помещают между десной и губой.

"Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, при этом никотин и другие химические вещества, содержащиеся в табаке, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. Снюс остается во рту дольше по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. Даже один единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку", – рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что "безвредность снюса" – опаснейшее заблуждение.

"Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии". Алматинское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг 

По информации ведомства, даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь все равно поступает большое количество этого никотина.

"Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности и практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от использования снюса – процесс более тяжелый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации", – говорится в сообщении. 

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны:

  • остановка роста;
  • повышенная агрессивность и возбудимость;
  • ухудшение когнитивных процессов;
  • нарушение памяти и концентрации внимания;
  • высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего рака желудка, печени, полости рта;
  • ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров озвучил позицию ведомства по запрету вейпов и одноразок в Казахстане.

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