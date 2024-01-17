В чем убийственная опасность снюса

В Алматинском управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг рассказали, чем опасен снюс, сообщает Zakon.kz.

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики и при использовании помещают между десной и губой.

"Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, при этом никотин и другие химические вещества, содержащиеся в табаке, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. Снюс остается во рту дольше по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. Даже один единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что "безвредность снюса" – опаснейшее заблуждение.

"Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии". Алматинское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг

По информации ведомства, даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь все равно поступает большое количество этого никотина.

"Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности и практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от использования снюса – процесс более тяжелый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации", – говорится в сообщении.

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны:

остановка роста;

повышенная агрессивность и возбудимость;

ухудшение когнитивных процессов;

нарушение памяти и концентрации внимания;

высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего рака желудка, печени, полости рта;

ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров озвучил позицию ведомства по запрету вейпов и одноразок в Казахстане.