Министр высказался о рисках запрета одноразок в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря озвучил позицию ведомства по запрету вейпов и одноразок в Казахстане. По его словам, в случае запрета необходимо учесть риски развития контрабанды, заявил министр. Об этом сообщает Zakon.kz.

Алибек Куантыров дифференцировал электронные сигареты и вейпы. Министр национальной экономики подчеркнул, что перед тем, как вводить запрет, необходимо провести тщательный анализ.

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"Электронные сигареты, на них уже с этого года кратно вырос акциз. Это именно изделия с нагреваемым табаком. Это изделия, которые стоят не дешево, порядка 100 долларов. Их курят взрослые, их продают по паспорту. А вейпы – это одноразовые электронные сигареты, из-за чего весь сыр-бор. На самом деле, их оборот, я не думаю, что такой прям большой. Но при введении любого запрета нужно правильно оценить риски. Не только для экономики, но и в целом для общества. Если вводить постоянно на все запрета, то будет развиваться контрабанда. Есть такой риск", – заявил Алибек Куантыров.

Глава МНЭ добавил, что с поправками в законодательство, которые запрещали бы свободную продажу вейпов и одноразок, может выйти Минздрав.

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"Если они хотят полностью запретить, наверное, их право через Парламент провести это все... Одноразовые да, они несут, наверное, определенный риск здоровью. Их сейчас будут запрещать. Но мы не противодействуем этому. Но наша позиция – нужно правильно анализы проводить, потому что одно дело – бороться за здоровье, другое дело – не ухудшить ситуацию, не допустить контрабанды, незаконных оборотов данной продукции, которая планируется к запрещению. Все, что нужно было, мы со своей стороны сделали", - резюмировал министр .

В октябре 2023 года министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса рассказала, почему ее ведомство предлагает запретить вейпы в Казахстане. Подробнее читайте здесь.