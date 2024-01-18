Что не стоит есть при простуде рассказали врачи
По информации Газета.ru врач отметила, что во время болезни все силы организма направлены на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть простой и легкой для переваривания. В связи с этим стоит отказаться от жирной и жареной пищи, газированной воды, снеков и фастфуда.
Михалева также порекомендовала тем, кому совсем не хочется есть при болезни, выпивать хотя бы морс из ягод или молоко с медом.
"Хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией", - пояснила врач.
Кроме того во время простуды не стоит употреблять сладости, выпечку и красное мясо, а лучше отдавать предпочтение супам на нежирном бульоне, печеным овощам, отварному куриному мясу и подсушенному хлебу.
"Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться", — добавила Михалева.
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