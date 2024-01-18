Что не стоит есть при простуде рассказали врачи

Врач-эндокринолог Оксана Михалева заявила что организму при простуде тяжело есть свежие овощи и фрукты, сообщает Zakon.kz

По информации Газета.ru врач отметила, что во время болезни все силы организма направлены на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть простой и легкой для переваривания. В связи с этим стоит отказаться от жирной и жареной пищи, газированной воды, снеков и фастфуда.

Михалева также порекомендовала тем, кому совсем не хочется есть при болезни, выпивать хотя бы морс из ягод или молоко с медом.

"Хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией", - пояснила врач.

Кроме того во время простуды не стоит употреблять сладости, выпечку и красное мясо, а лучше отдавать предпочтение супам на нежирном бульоне, печеным овощам, отварному куриному мясу и подсушенному хлебу.

"Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться", — добавила Михалева.

Ранее врачи рассказали какие продукты помогают организму восстановиться после праздничных застолий.