Как правильно создавать и хранить пароли
Эксперты по кибербезопасности напоминают, что простой пароль не значит безопасно.
"Не применяйте простые комбинации паролей, такие как "1234" и "админ", и не включайте в них персональную информацию – имя, фамилию, дату рождения", – рассказали эксперты.
Они заверили, что злоумышленники могут подобрать доступ к аккаунтам с помощью перебора возможных комбинаций, и пароли такого рода будут первыми в их списке.
Что делать, чтобы защитить личные данные
Нужно использовать сложные комбинации, которые содержат не менее 12 знаков: различные спецсимволы, цифры, строчные и заглавные буквы.
Эксперты отмечают, что нужно сделать пароль уникальным. Придумать собственную систему создания паролей, например, применяя ассоциации, понятные только вам.
"Алгоритм может быть следующим: сначала выберите несколько слов или фраз, связанные с важными для вас событиями, местами и людьми. Затем скомбинируйте из них пароль, который, с одной стороны, будет просто запомнить именно вам (к примеру, можно брать первые буквы каждого слова), с другой – сложно угадать посторонним. Важно, чтобы эта последовательность имела смысл только для вас и не содержала общеизвестных выражений вроде "я люблю тебя"", – рассказали в "Лаборатории Касперского".
Также можно использовать эмоции.
"Вместо символов, таких как восклицательные или вопросительные знаки, звездочки и решетки, добавляйте уникальные символы, к примеру, эмодзи. Все, что связано с чувствами и настроением, гораздо сложнее угадать незнакомому человеку", – отмечают эксперты.
Также нужно использовать разные уникальные пароли для каждого аккаунта.
"Комбинация букв, цифр и символов для разных ресурсов должна отличаться. В таком случае, даже если один из аккаунтов будет взломан, другие останутся в безопасности. При этом ассоциативный метод может стать также хорошим подспорьем, так как открывает широкие возможности для создания серии паролей, связанных с данными, знакомыми и понятными только их создателю". Эксперты по кибербезопасности
Ранее в Комитете информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, как казахстанцам защитить личные данные в интернете.