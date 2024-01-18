Как правильно создавать и хранить пароли

Одна из важных полезных привычек – внимательно относиться к созданию и хранению паролей. Это поможет значительно снизить риски потерять деньги или личные данные, сообщает Zakon.kz.

Эксперты по кибербезопасности напоминают, что простой пароль не значит безопасно.

"Не применяйте простые комбинации паролей, такие как "1234" и "админ", и не включайте в них персональную информацию – имя, фамилию, дату рождения", – рассказали эксперты.

Они заверили, что злоумышленники могут подобрать доступ к аккаунтам с помощью перебора возможных комбинаций, и пароли такого рода будут первыми в их списке.

Что делать, чтобы защитить личные данные

Нужно использовать сложные комбинации, которые содержат не менее 12 знаков: различные спецсимволы, цифры, строчные и заглавные буквы.

Эксперты отмечают, что нужно сделать пароль уникальным. Придумать собственную систему создания паролей, например, применяя ассоциации, понятные только вам.

"Алгоритм может быть следующим: сначала выберите несколько слов или фраз, связанные с важными для вас событиями, местами и людьми. Затем скомбинируйте из них пароль, который, с одной стороны, будет просто запомнить именно вам (к примеру, можно брать первые буквы каждого слова), с другой – сложно угадать посторонним. Важно, чтобы эта последовательность имела смысл только для вас и не содержала общеизвестных выражений вроде "я люблю тебя"", – рассказали в "Лаборатории Касперского".

Также можно использовать эмоции.

"Вместо символов, таких как восклицательные или вопросительные знаки, звездочки и решетки, добавляйте уникальные символы, к примеру, эмодзи. Все, что связано с чувствами и настроением, гораздо сложнее угадать незнакомому человеку", – отмечают эксперты.

Также нужно использовать разные уникальные пароли для каждого аккаунта.

"Комбинация букв, цифр и символов для разных ресурсов должна отличаться. В таком случае, даже если один из аккаунтов будет взломан, другие останутся в безопасности. При этом ассоциативный метод может стать также хорошим подспорьем, так как открывает широкие возможности для создания серии паролей, связанных с данными, знакомыми и понятными только их создателю". Эксперты по кибербезопасности

Ранее в Комитете информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, как казахстанцам защитить личные данные в интернете.