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Подсветка для создания домашнего уюта: виды и использование

Подсветка для создания домашнего уюта: виды и использование Фото: freepik
Свет – один из значимых факторов при оформлении любого пространства. Это касается как естественного солнечного, так и искусственного. Правильное освещение способно обеспечить нужный настрой. Оно позволяет создать рабочую или расслабляющую, романтичную обстановку.
Предлагаем интересные идеи для домашнего уюта, которые легко реализовать своими руками.

Все чаще при оформлении помещений применяются разные лампочки. Они могут быть точечными или соединенными в ленту.

Функции подсветки:
  • декоративная, акцентная. Подчеркивает красоту интерьера, выделяет особые объекты, заостряет внимание на значимых деталях обстановки;
  • защитная. Врачи не рекомендуют смотреть телевизор в полной темноте, это плохо влияет на зрение. В то же время яркий свет будет раздражать, а вот тусклая подсветка – оптимальное решение. Еще один аспект – перемещение в темноте. Оно чревато травмами. Подсветка поможет безопасно перемещаться в ночное время, не включая верхние, основные источники;
  • зонирующая. Позволяет визуально разделить пространство на зоны в зависимости от их назначения;
  • практическая. Местный свет полезен для рабочей зоны. Он выделяет пространство и упрощает выполнение необходимых процессов.

Виды подсветки

По типу ламп. Современное освещение комнат может выполняться при помощи галогеновых, люминесцентных и led-приборов. Однако, решая, как создать домашний уют, важно учитывать все особенности моделей. Так, галогеновые и лампы накаливания разогреваются и мало подходят для оформления мебели. Они создают яркое свечение. Кроме того, галогеновые модели чувствительны к перепадам напряжения. Люминесцентные источники считаются не самыми экологичными и дают неравномерное освещение. Этих недостатков лишены светодиоды. Они легко монтируются, не разогреваются и экономно расходуют энергию.

По месту расположения. Создавая освещение для уюта, не стоит забывать о других его функциях. Важно устанавливать приборы таким образом, чтобы они несли определенную нагрузку и гармонично вписывались в интерьер. Часто светодиодную подсветку создают в витринах и на полках, где выставлены предметы коллекции или эффектные вещи, сделанные своими руками. Другие места для крепления светильников:
  • спальня. Прикроватные тумбочки отлично украсят небольшие светильники. Если кровать расположена на подиуме, то вокруг него можно закрепить светодиодную ленту. Теплый свет обеспечит романтичный полумрак, а ночью не даст случайно удариться об основание;
  • гостиная. Для ее оформления можно использовать бра, торшеры, настольные светильники. Количество и вид приборов зависят от площади комнаты и необходимого эффекта;
  • коридоры и лестницы. В таких местах подсветка в первую очередь обеспечивает безопасность перемещения. Но также прибавляет уюта;
  • прихожая. Теплый свет с порога создаст атмосферу домашнего тепла. Кроме того, как правило, в прихожей отсутствуют окна и искусственное освещение будет очень кстати;
  • кухня-столовая. Led-лента может фиксироваться на нижнем и верхнем ярусе гарнитура. Также с ее помощью легко отделить зону готовки и приема пищи.
Часто мы создаем домашний уют своими руками при помощи декора, аксессуаров. Однако правильное освещение позволит сделать обстановку действительно душевной и умиротворяющей.

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