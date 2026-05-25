Ученые выяснили, чем опасен "пивной" живот

"Пивной" живот повышает риск возникновения и развития рака печени. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что генетические изменения, связанные с жировой болезнью печени в сочетании с избыточным брюшным жиром, значительно повышают риск развития рака печени. Результаты исследования опубликовали в журнале The Straits Times.

Особенно высокий риск выявили у мужчин с выраженным висцеральным ожирением – так называемым "пивным животом". Исследователи подчеркивают, что у этой группы пациентов вероятность развития онкологии печени может быть в девять раз выше, чем у остальных.

Висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов (включая печень), серьезно усиливает метаболические нарушения. Данная научная работа основана на анализе медицинских данных почти 25 тысяч участников.

По словам авторов проекта, ранее оценка подобных рисков чаще проводилась по отдельным параметрам – например, только по наличию жировой болезни печени или по метаболическим сбоям. Однако именно их сочетание с генетическими факторами дает наиболее высокую вероятность развития опасного заболевания.

В заключение ученые напомнили, что рак печени на ранних стадиях зачастую протекает абсолютно бессимптомно и диагностируется слишком поздно, что существенно ограничивает возможности эффективного лечения.

