Окунись в гущу эмоций: любовный гороскоп для всех знаков

Астрологи выпустили любовный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 20 января. Звезды говорят, что сегодня у многих появятся возможности правильно выстроить свои отношения, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня даже самый застенчивый Овен имеет шанс оказаться в центре чьего-то восхищенного внимания! Звезды будут буквально толкать его в гущу событий, предоставляя массу возможностей для знакомств и флирта. Если у Овна уже есть любимый человек – ему стоит выбраться куда-нибудь вместе с ним, чтобы "на людей посмотреть и себя показать". Если же Овен одинок, сегодня достаточно лишь немного смелости, и долгожданное знакомство состоится. А может, даже не одно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды призывают Тельца задуматься о том, чего он хочет от жизни и от своих отношений. При этом главное – не обращать внимания на досадные мелочи. Любимый человек обидел или чем-то задел чувства? Такие недоразумения случаются у всех. У Тельца еще будет время решить, как бороться с недостатками своего партнера. Сегодня же главное – определить, хочет ли Телец вообще быть с ним вместе. А если да, то как долго.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня у Близнецов отличный день для общения и встреч с новыми людьми. В том числе, и для романтических знакомств, любви и флирта, конечно. Поэтому вместо того, чтобы сидеть дома, им надо стараться очутиться в самой гуще событий – даже если для этого придется сделать над собой некоторое усилие. Поверьте, оно того стоит! Однако Близнецам надо иметь в виду, что просидеть тихой мышкой в углу не удастся: сегодня их ждет масса разговоров обо всем и ни о чем.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня звезды обещают Раку встречу с интересным собеседником, с которым он сможет от души обсудить свои любовные дела и проблемы. Этот взгляд на ситуацию со стороны поможет ему понять, правильно ли он действует. Главный совет для Рака на сегодня – стараться не только говорить, но и слушать, как бы трудно это не было. Если Раку это удастся, он может услышать действительно дельный совет, который поможет ему в отношениях с любимым человеком.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды обещают Льву большие перемены. Его ждет интересный период, когда старые переживания и проблемы уйдут в прошлое, а вместо них на горизонте появятся новые перспективы, новые люди, и, если Лев этого захочет, новая любовь. Начиная с сегодняшнего дня, жизнь Льва будет богата событиями, которые изменят его взгляд на многие вещи и помогут навести порядок в своей личной жизни.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня звезды помогут Деве преодолеть трудности и напряженность, возникшие в ее любовных отношениях в последнее время. Чтобы растопить лед, сегодня ей достаточно привнести в общение с любимым человеком хотя бы немного легкости и юмора. Хватит серьезности и проблем! Лучшим решением этого вечера станет совместный поход на кинокомедию или в любое другое место, где Дева сможет расслабиться и от души посмеяться!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня у Весов появится шанс заинтересовать человека, который им нравится. Если они пока лишь мечтают о любви с кем-то, сегодня звезды дают Весам возможность поговорить с ним и обратить его внимание на себя. Однако необходимо помнить, что соображать и действовать придется очень быстро. Скорее всего, такой шанс за этот день представится лишь однажды, и если им не воспользуются Весы, воспользуется кто-то другой.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды призывают Скорпиона к переменам в жизни, и в первую очередь – к переменам в любви. Ему пора что-то менять в своих отношениях или в себе, пора забыть и оставить позади нечто, что мешает его отношениям развиваться и двигаться дальше. Скорпиону стоит поговорить со своим любимым человеком – возможно, он чувствует то же самое, и вместе будет легче разобраться в проблеме? От сегодняшнего решения Скорпиона может зависеть, станут ли его отношения еще более крепкими или потихоньку угаснут.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Если Стрелец находится в поиске любимого человека, сегодня отличный день для знакомства или для первого свидания! Однако для того чтобы произвести впечатление на человека, который нравится, сидеть в уголке и улыбаться сегодня недостаточно. Стрельцу придется в полный голос заявить о себе. Его одежда должна быть стильной и смелой, а в разговоре просто необходимо проявить характер. От души смейтесь, до хрипоты спорьте, словом, будьте яркой звездой, а не серенькой мышкой!

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды советуют Козерогу заняться со своим любимым человеком домашними делами – вместе убраться, приготовить ужин, разобрать полку на антресолях. Возможно, хлопоты по хозяйству могут показаться не слишком романтичным делом, однако достаточно подойти к ним творчески, и они доставят немало приятных и веселых минут! Козерог может сегодня отыскать в своей квартире маленький клад: старые и давно забытые вещи своего детства. Сломанные игрушки и выцветшие фотографии расскажут партнеру Козерога о нем больше, чем тысячи слов.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня обстоятельства способны перепутать все планы Водолея, которые касаются его личной жизни. Однако это может оказаться не так уж и плохо! Предсказуемость хороша до определенных пределов, Водолею же сейчас небольшая встряска не повредит. Пусть даже на его сегодняшнем любовном свидании все пойдет наперекосяк – это может стать отличным поводом для шуток. Ну а кроме того, раз терять уже нечего, Водолей может позволить себе то, чего обычно не позволяет: например, немного похулиганить или просто побыть собой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня звезды советуют Рыбам оглянуться по сторонам в поисках тех многочисленных возможностей, которые предоставляет им жизнь. Может быть, они находятся прямо у них перед носом? Рыбы должны открыть сердце навстречу судьбе, новым друзьям и новой любви! Улыбнуться человеку, который им симпатичен. Выбраться куда-нибудь, где можно поговорить или потанцевать. Чем больше людей будет окружать Рыб сегодня, тем больше шансов встретить среди них того, кого они ищут.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Астрологические прогнозы взяты с сайта 1001goroskop.