Какую опасность несет жареная и жирная еда, рассказал врач

Врач-хирург Алексей Безрукавый предупредил, что жареные и жирные продукты могут спровоцировать развитие варикоза, сообщает Zakon.kz.

При злоупотреблении жирной и жареной пищей кровь сгущается, в ногах могут появиться усталость и отеки, тяжесть, рассказал врач порталу газета.ru.

Он порекомендовал уменьшить количество потребляемых полуфабрикатов, чтобы не допускать скачков давления и вреда для всего организма. Злоупотребление сладостей также ведет к потере эластичности стенок сосудов и повышению давления.

Сгущают кровь и продукты с витамином К (находится в зеленых овощных культурах, имеющих листья). Такую пищу нужно ограничить людям с больными венами.

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