Какую опасность несет жареная и жирная еда, рассказал врач
Врач-хирург Алексей Безрукавый предупредил, что жареные и жирные продукты могут спровоцировать развитие варикоза, сообщает Zakon.kz.
При злоупотреблении жирной и жареной пищей кровь сгущается, в ногах могут появиться усталость и отеки, тяжесть, рассказал врач порталу газета.ru.
Он порекомендовал уменьшить количество потребляемых полуфабрикатов, чтобы не допускать скачков давления и вреда для всего организма. Злоупотребление сладостей также ведет к потере эластичности стенок сосудов и повышению давления.
Сгущают кровь и продукты с витамином К (находится в зеленых овощных культурах, имеющих листья). Такую пищу нужно ограничить людям с больными венами.
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о недосыпах и назвала оптимальную продолжительность отдыха.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript