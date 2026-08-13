Закуска не спасет: врач рассказал, с чем опасно сочетать алкоголь

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о том, что алкоголь лучше не сочетать с большим количеством сладкой и жирной пищи, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" он отметил, что еда действительно замедляет всасывание алкоголя, поэтому употреблять спиртное во время еды менее опасно, чем натощак. Однако пища не способна защитить организм от воздействия этанола.

Особенно нежелательно сочетать алкоголь с очень сладкими и калорийными продуктами. Такое сочетание создает дополнительную нагрузку на печень и при регулярном употреблении может повышать риск жировой болезни печени.

Жирная пища также увеличивает общую калорийность рациона и может усугублять риски для печени, особенно при лишнем весе и нарушениях обмена веществ.

При этом специалист подчеркнул: гораздо важнее не выбор закуски, а количество и регулярность употребления алкоголя.

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