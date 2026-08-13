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Советы

Закуска не спасет: врач рассказал, с чем опасно сочетать алкоголь

совет врача, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 21:37 Фото: magnific.com
Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о том, что алкоголь лучше не сочетать с большим количеством сладкой и жирной пищи, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" он отметил, что еда действительно замедляет всасывание алкоголя, поэтому употреблять спиртное во время еды менее опасно, чем натощак. Однако пища не способна защитить организм от воздействия этанола.

Особенно нежелательно сочетать алкоголь с очень сладкими и калорийными продуктами. Такое сочетание создает дополнительную нагрузку на печень и при регулярном употреблении может повышать риск жировой болезни печени.

Жирная пища также увеличивает общую калорийность рациона и может усугублять риски для печени, особенно при лишнем весе и нарушениях обмена веществ.

При этом специалист подчеркнул: гораздо важнее не выбор закуски, а количество и регулярность употребления алкоголя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее терапевт рассказала, что арбуз и дыня полезны летом подходят для разных целей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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