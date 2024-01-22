Шесть полезных свойств привычного овоща назвала диетолог

Российский диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала о шести самых важных свойствах капусты, которую специалист рекомендует обязательно включить в рацион, сообщает Zakon.kz.

Разные сорта капусты обладают массой полезных свойств. О главных плюсах белокочанной, брокколи и брюссельской рассказала специалист по питанию Александра Разаренова, передает радио Sputnik.

Все разновидности капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление любых видов капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, а также помогает поддерживать здоровье кожи.

"Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых (при нарезании или пережевывании капусты) образуется биологически активное вещество, сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации". Александра Разаренова

Внимательными при употреблении капусты специалист советует быть людей, которые страдают заболеваниями ЖКТ. Продукт может вызвать вздутие, для начала необходимо проконсультироваться с врачом.

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