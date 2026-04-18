Привычный овощ с уникальными свойствами: что вы не знали о капусте

Белокочанная капуста – привычный продукт на столе, который часто недооценивают. Между тем этот овощ, известный в древности как "лекарство для бедных", считается одним из самых полезных в рационе человека, сообщает Zakon.kz.

История происхождения

Белокочанная капуста (Brassica oleracea var. capitata f. alba) имеет древнее происхождение. Ее дикие предки произрастали в Средиземноморье, Северной Африке и Западной Европе. Первые попытки окультуривания относят к Индии (около 3 тысяч лет до н. э.), позже овощ стал известен в Древнем Египте, а затем в Греции и Риме.

Современная форма кочана, близкая к привычной нам, получила распространение в Европе значительно позже – примерно в XIV веке.

Уже в 1998 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН включила капусту в число наиболее значимых овощных культур мира.

Способы употребления

Капуста отличается универсальностью: ее употребляют в сыром, квашеном, тушеном, вареном и запеченном виде. Она входит в основу многих традиционных блюд – щей, голубцов, бигуса, пирогов.

Особое значение имеет квашеная капуста, которая исторически использовалась как источник витамина C и средство профилактики авитаминоза, включая цингу у моряков.

Для детей до трех лет и людей с чувствительным пищеварением рекомендуется термически обработанная капуста (вареная, тушеная или приготовленная на пару), так как сырая форма может вызывать вздутие.

Польза для организма

Желудочно-кишечный тракт.

Капуста содержит витамин U (S-метилметионин), который способствует заживлению слизистой желудка, уменьшает воспаление и поддерживает защитные функции ЖКТ. Капустный сок обладает мягким антимикробным действием.

Сердечно-сосудистая система.

Калий помогает регулировать водно-солевой баланс и давление, а клетчатка и пектины способствуют снижению уровня холестерина.

Контроль веса и обмен веществ.

Благодаря низкой калорийности и содержанию тартроновой кислоты капуста может снижать вероятность отложения жиров и поддерживать нормальный вес.

Кроветворение и свертываемость крови.

Витамин K₁ участвует в процессах свертывания крови, а фолиевая кислота поддерживает нормальное кроветворение.

Противопоказания

Несмотря на пользу, капуста подходит не всем.

Ее употребление следует ограничить при обострениях заболеваний ЖКТ (гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, панкреатит, энтероколит). Сырая капуста может усиливать раздражение слизистой.

Также, как говорится в публикации издания "АиФ", возможна индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к грубой клетчатке. В таких случаях продукт вводят в рацион постепенно.

Способы обработки и их влияние

Сырая капуста сохраняет максимум витаминов и биологически активных веществ, включая витамин U и фитонутриенты.

Квашеная капуста богата пробиотиками и витамином C, однако часть соединений разрушается при ферментации.

Термическая обработка снижает содержание одних веществ, но делает продукт легче для усвоения и подходит людям с чувствительным ЖКТ.

Интересный факт

Несмотря на популярные мифы, капустные листья не являются эффективным лечебным средством при некоторых состояниях (например, при лактостазе их эффект сопоставим с холодными компрессами). А кочерыжка может накапливать нитраты, поэтому ее употребление не рекомендуется.

Выбор и хранение

При выборе капусты стоит обращать внимание на плотность кочана, свежесть листьев и отсутствие повреждений.

Кроме того, хранить свежую капусту лучше в прохладном месте или холодильнике, защищая от влаги и света. Квашеную капусту необходимо хранить в рассоле в холодильнике.

Немного ранее специалисты рассказали, в чем разница между пищевыми добавками и биологически активными добавками (БАДами), а также почему это важно для здоровья.