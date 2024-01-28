Кардиолог рассказал, чем опасен необоснованный прием аспирина

Врач-кардиолог СУ Вадим Закиев объяснил, чем чреват необоснованный прием аспирина. По его словам, прием аспирина может привести к инсульту с кровоизлиянием, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог предупредил, что аспирин назначается для предотвращения повторных ишемических инфарктов и инсультов. Но если пить его без надобности, можно спровоцировать инсульт с кровоизлиянием, приводит слова врача газета.ru.

Закиев отметил, что врачи назначают аспирин при инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, ишемической болезни сердца, выраженном атеросклерозе и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Если у пациента нет указанных болезней, ему, скорее всего, назначат статины. В любом случае необходимо наблюдение и назначение врача.

"Иногда аспирин противопоказан также при синяках и носовых кровотечениях, однако в этом случае важно оценить их значимость. Например, хоть носовые кровотечения являются досаждающими, в большинстве случаев, учитывая пользу и риск, отмена аспирина нецелесообразна, а проблему носовых кровотечений можно решить прижиганием, поэтому часто мы направляем в таких случаях к ЛОР-врачу", – отметил Закиев.

Также, по словам врача, если аспирин назначается со словами "пусть будет", "на всякий случай", "просто попейте", это может быть признаком плохого врача, который сам себе не отдает отчета в том, зачем он назначает препарат.

Также врач рассказал о своем пациенте, который пострадал от аспирина.

"В моей практике был пациент с геморрагическим инсультом, то есть с кровоизлиянием в мозг, который пострадал от необоснованного назначения аспирина. Причем принимал он его недолго. В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин. Статины снижают уровень ЛПНП, также известного как "плохой холестерин", и снижают риск инфаркта миокарда и инсульта. При этом они обладают редкими побочными эффектами, гораздо реже, чем у аспирина. Однако назначить как статины, так и аспирин может только врач", – заключил кардиолог.

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