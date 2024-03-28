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Какие проблемы может усугублять аспирин

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 23:01 Фото: pixabay
Доктор Анджела Дональдсон предупредила о том, что прием аспирина может стать причиной проблем с дыханием у людей с астмой и синуситом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Mayo Clinic, бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое в момент обострений проявляется приступами одышки, свистящего дыхания, кашля. В тяжелых случаях нарушение дыхательной функции может представлять угрозу для жизни.

Эксперт отметила, что прием аспирина может усугубить симптомы астмы – вызвать кашель и свистящие хрипы. Также этот препарат способен стать причиной обострения синусита – воспаления слизистой оболочки одной или нескольких околоносовых пазух. Дело в том, что аспирин может спровоцировать образование полипов в носу, тем самым затрудняя носовое дыхание.

Врач также предупредила, что людям с астмой и синуситом стоит с осторожностью принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен и напроксен. Аспирин и НПВП могут входить в состав широкого спектра лекарств от простуды и других медикаментов. По этой причине людям с заболеваниями дыхательных путей нужно внимательно изучать этикетки при покупке препаратов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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