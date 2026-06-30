Идеальные породы кошек для пожилых людей

Для многих пожилых людей дом становится местом, где они проводят большую часть времени. И немаловажно, кто составляет им компанию. Для кого-то завести кошку может стать отличной идеей, сообщает Zakon.kz.

Все породы кошек хороши, но есть такие, которые, по мнению экспертов, наиболее подойдут для пожилого хозяина: они ласковы, спокойны и просты в уходе.

Эксперты советуют следующие семь пород кошек для пожилых людей.

Русская голубая

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Русская голубая кошка – одна из лучших для пожилых людей, поскольку она ласковая, легко адаптируется и с ней легко жить.

Эти спокойные кошки известны своим мягким характером и тихим нравом, что делает их идеальными кандидатами для мирных семей. Они не слишком требовательны и могут комфортно проводить время в одиночестве, что может понравиться пожилым людям, которые много путешествуют, пишет Paradepets.

Несмотря на их густую, бархатистую шерсть, уход за ними относительно прост: обычно достаточно расчесывать их один-два раза в неделю, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Британская короткошерстная

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Если вы ищете ласковую породу кошек, эта станет вашим пушистым другом. Британские короткошерстные очень любят быть рядом со своими хозяевами.

Еще одна причина, по которой пожилые люди обожают эту породу, заключается в том, что она не требует особого ухода. Их короткая шерсть не требует никакого ухода, они сами идеально ухаживают за собой без посторонней помощи.

Балинезийская кошка

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Если вы мечтаете о питомце, который будет к вам эмоционально привязан и следовать за вами из комнаты в комнату, то эта кошка может стать идеальным выбором. Их ласковый, ориентированный на человека характер выделяет их среди пород кошек для пожилых людей.

Балинезийские кошки очень умны, разговорчивы и обладают характером, похожим на собачий. Они игривы, поэтому нуждаются в общении и умственной стимуляции.

Бомбейская кошка

Фото: wikimedia

Для пожилых людей, желающих завести преданного кота, который будет больше похож на друга, чем на соседа по комнате, бомбейская кошка – идеальный вариант. За бомбейской кошкой довольно легко ухаживать, и она очень ласкова.

Бомбейские кошки идеально подходят для пожилых владельцев, которые могут обеспечить им много общения, ласки и иногда игр. Кроме того, этих кошек можно приучить к поводку, поэтому они могут стать отличными компаньонами для прогулок.

Шотландская вислоухая

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Немногие породы кошек могут сравниться по милоте и обаянию с шотландскими вислоухими. Известные своими характерными загнутыми ушами и любовью к людям, эти кошки, по мнению экспертов, отлично подходят в качестве домашних питомцев для пожилых людей, живущих в одиночестве.

Шотландские вислоухие кошки хорошо уживаются с другими домашними животными, что делает их отличным выбором, если вы пожилой человек и хотите завести еще одну кошку.

Бирманская кошка

Фото: wikimedia

Если вы всегда мечтали о пушистой кошке, эксперты рекомендуют бирманскую кошку для пожилых людей. Это красивая длинношерстная кошка, известная своей сильной привязанностью к хозяину, за что получила прозвище "кошка-липучка".

Их преданность и крепкая связь с хозяевами делают их идеальными питомцами для активных пожилых людей, которые большую часть времени проводят дома.

Американская короткошерстная

Фото: wikimedia

Американские короткошерстные кошки – одни из лучших кошек для пожилых людей. Они сочетают в себе лучшее из двух миров: хорошо привязываются к своим владельцам и при этом сохраняют некоторую независимость. Некоторые американские короткошерстные кошки могут сидеть на коленях, в то время как другие предпочитают отдыхать неподалеку.

Эти кошки также очень разговорчивы, что позволит вам много общаться друг с другом, если вы пожилой человек, живущий в одиночестве.

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