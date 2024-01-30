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Как мужчинам продлить жизнь

Как мужчинам продлить жизнь Фото: pixabay
Уролог, онколог Александр Королев рассказал, как скорректировать образ жизни, чтобы продлить жизнь мужчинам, сообщает Zakon.kz.

В комментарии для "Ленты.ру" врач в первую очередь  призвал мужчин проходить регулярные медицинские осмотры.

"Мужчинам следует посещать врача минимум раз в год для планового осмотра, чтобы контролировать важные факторы риска. Необходимо проверять уровень холестерина и половых гормонов в возрасте от 25 лет. Также следует контролировать артериальное давление и принимать медикаменты для его снижения", — сказал Королев.

Он рекомендует мужчинам, особенно тем, кто старше 45 лет, проходить проверку на диабет, если у них есть какой-либо из факторов риска: семейный анамнез, индекс массы тела выше 25, высокий уровень холестерина или высокое давление

Также следует проводить регулярные обследования на рак. По словам специалиста, скрининговые тесты способны обнаружить заболевание до появления симптомов, что повышает шансы на выздоровление.

"Никогда не поздно бросить курить. Курение — причина 20 процентов летальных случаев в год. В среднем курильщики умирают на 10 лет раньше, чем некурящие. Отказ от курения — наиболее важный фактор, позволяющий минимизировать риск инсульта, высокого давления, ХОБЛ, рака и болезней сердца", — прокомментировал онколог. 

Здоровое питание и регулярные занятия спортом также помогут продлить молодость, заверил доктор Королев.

"Здоровая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака. Мужчинам следует убедиться, что их рацион полон фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов, постного мяса и рыбы. Мужчинам также необходимо обязательно ограничить потребление соли и сахара. Также необходимо пить много воды. В идеале — не менее 20 миллилитров воды (а не любой жидкости) на килограмм веса воды, — прокомментировал он.

В заключении врач призвал мужчин заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности (например, быстрой ходьбой, ездой на велосипеде или плаванием) по 150 минут в неделю, а также минимум дважды в неделю — занятиями по укреплению мышц.

Ранее диетолог подсказала простой способ отучиться от переедания зимой. 

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