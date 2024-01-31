Топ-5 советов: как постепенно подготовить организм к весне

Февраль – отличная пора, чтобы подготовить организм к приближающей весне, а точнее к тому периоду, когда обостряются хронические заболевания. Ведь в именно в начале весны мы сталкиваемся с переменчивой погодой, повышенной активностью вирусов и аллергенов.

Весной когда просыпается природа и все вокруг обновляется, человеческому организму тоже требуется время на то, чтобы перестроится и восстановиться после перенесенных за зиму простуд и восполнить дефицит витаминов. Zakon.kz собрал топ-5 советов, как правильно подготовиться к весне.

Подготовка организма к весне

Начнем со здорового питания. Увеличьте в рационе потребление свежих фруктов, овощей, зелени и полезных жиров. Старайтесь заменять перекусы здоровой пищей, например, вместо шоколадки употребляйте яблоки и орехи. В меню обратите внимание на такие продукты, как авокадо, капуста, шпинат, спаржа, редиска, куриное мясо и рыба. При этом ограничьте потребление жареных, жирных, сладких блюд и переработанных продуктов. Также рекомендуем заменить чай или кофе на теплую воду с лимоном или пить ее в начале дня, чтобы ваш организм пробудился и начал день со здорового напитка.

Магия утра. Для продуктивного дня и хорошего настроения важен качественный сон. В первую очередь восстановите режим дня. Ежедневно, вне зависимости от выходных, ложитесь не позднее 22:00 или 23:00, при этом готовьтесь ко сну заранее. К примеру, за два часа до сна не пользуйтесь смартфонами, а за альтернативу возьмите хорошую книгу для расслабления. Утром поставьте будильник на 20-30 минут раньше обычного. Это поможет вам не спеша собраться, побыть наедине со своими мыслями и настроиться на задачи дня. Не забывайте, что для здорового сна нужно около восьми часов.

Позаботьтесь о коже. После зимы сразу же требуется переходить с питательных на увлажняющие крема. Поскольку питательные крема сами по себе жирные и забивают поры во время плюсовой температуры, что негативно сказывается на коже. В демисезонье можно сделать пилинг, конечно, посоветовавшись косметологом. А когда появится солнце, не забывайте защищать кожу и пользоваться SPF. Если крем содержит SPF +30, значит, его можно использовать два часа на солнце, а потом обновить.

Увеличивайте физическую активность. В феврале можно начать делать утреннюю зарядку и совершать прогулки на свежем воздухе. А еще лучше будет записаться в тренажерные зал, на йогу или танцы. Причем рекомендуется не стоит сразу начинать интенсивные тренировки. Это будет стрессом для вас и, вероятно, вы быстро забросите их. Стоит отметить, что во время регулярных активностей в организме выделяется большое количество эндорфинов, которые выводят кортизол или гормоны стресса, а также тренировки налаживают метаболизм. Плюс вы подготовите свой организм на фоне весенних обострений и подтянете фигуру к лету.

Весеннее обновление. После зимней спячки пора освежить дом, избавиться от хлама и обновить гардероб. Как говорится, все начинается с дома. Перед наступлением весны предлагаем сделать генеральную уборку и перебрать вещи. То, чем вы давно не пользуетесь, отдайте тем, кому оно пригодится. Кстати, тщательная уборка также нужна, чтобы очистить дом от аллергенов, на которые остро реагирует организм с наступлением весны. Если хотите создать весеннее настроение, включите яркие краски в гардероб и декор дома. Это могут быть покрывала, подушки, полотенца и другие аксессуары.