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Врач опроверг популярное заблуждение о диабете

Врач опроверг популярное заблуждение о диабете Фото: pxhere
Многие уверены, что эта болезнь может развиться только при избыточной массе тела, сообщает Zakon.kz.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что диабет второго типа может появиться даже при нормальном весе. 

"Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но она вполне может быть и у людей с нормальным весом", – опроверг доктор популярное заблуждение о диабете.

Ранее казахстанский врач-эндокринолог Михаил Пешеходов дал советы, как защититься от диабета. 

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