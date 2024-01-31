Врач опроверг популярное заблуждение о диабете
Фото: pxhere
Многие уверены, что эта болезнь может развиться только при избыточной массе тела, сообщает Zakon.kz.
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что диабет второго типа может появиться даже при нормальном весе.
"Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но она вполне может быть и у людей с нормальным весом", – опроверг доктор популярное заблуждение о диабете.
Ранее казахстанский врач-эндокринолог Михаил Пешеходов дал советы, как защититься от диабета.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript