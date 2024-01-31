Врач опроверг популярное заблуждение о диабете

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Многие уверены, что эта болезнь может развиться только при избыточной массе тела, сообщает Zakon.kz.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что диабет второго типа может появиться даже при нормальном весе. "Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но она вполне может быть и у людей с нормальным весом", – опроверг доктор популярное заблуждение о диабете. Ранее казахстанский врач-эндокринолог Михаил Пешеходов дал советы, как защититься от диабета. Читайте также Будьте осторожны в высказываниях: гороскоп на 31 января Отбеливание зубов: вредно или нет Почему пешие прогулки продлевают жизнь

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