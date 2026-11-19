Многие уверены, что любовь к конфетам, шоколаду и десертам неизбежно приводит к сахарному диабету. Однако это распространенное представление не совсем соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Главный миф о заболевании опровергла профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России Екатерина Шестакова в беседе с Газетой.Ru.

По словам специалиста, сам по себе сахар не является прямой причиной развития диабета. Гораздо большую опасность представляет регулярное злоупотребление быстрыми углеводами. Их избыток в рационе может способствовать набору лишнего веса и развитию ожирения, которое уже считается одним из важных факторов риска диабета второго типа.

При этом сладости – далеко не единственное, на что стоит обратить внимание. Среди других факторов, повышающих вероятность заболевания, эндокринолог назвала наследственную предрасположенность и возраст старше 45 лет.

Чтобы снизить риски, врач посоветовала пересмотреть привычный рацион, ограничить количество выпечки и жирных блюд, а также следить за балансом продуктов в ежедневном меню.

В качестве простого ориентира Шестакова предложила использовать принцип тарелки, который помогает правильно распределять основные группы продуктов.

"Можно порекомендовать принцип тарелки, где половину тарелки должны составлять овощи, четверть – гарнир и еще четверть – белковый продукт", – заключила доктор.

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