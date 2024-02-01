Волшебный февраль обещают астрологи трем знакам зодиака

Российский астролог Василиса Володина рассказала, у кого будет насыщен позитивными событиями февраль, сообщает Zakon.kz.

Итак, рожденным под созвездием Водолея в последний зимний месяц повезет с финансами. Увеличившиеся доходы позволят осуществить мечты, от которых ранее приходилось отказываться из-за нехватки денег. Речь идет о достаточно существенных тратах — дорогом путешествии, ремонте дома или покупке автомобиля.



Для Рыб наступает время пожинать плоды своего упорного труда: они смогут блеснуть способностями в профессиональной среде, их заметит и высоко оценит начальство, предложив возможности для дальнейшего совершенствования или новую должность. В любом случае, это заложит фундамент для дальнейшего серьезного карьерного роста.

У Весов основные перемены будут связаны со сферой отношений и коммуникаций. Звезды предрекают им поистине судьбоносные встречи и ураган эмоций. Причем это касается и перспективных в профессиональном отношении связей, и глубоко личных: вполне вероятно, что среди новых знакомых представители знака смогут найти свою вторую половину.

Ранее астролог Тамара Глоба рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности.