Не упусти свой шанс: любовный гороскоп на 3 февраля

Астрологи выпустили любовный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 3 февраля. Сегодняшний день, если верить предсказаниям, должен принести уйму хороших впечатлений, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет настроен на флирт и ни к чему не обязывающие знакомства! Что ж, иногда совсем неплохо развеяться – если, конечно, Овен свободен от обязательств. В этом случае звезды советуют ему провести сегодняшний вечер там, где ему точно не будет скучно и где он сможет себя показать! Его шарм и игривый настрой сделают Овна невероятно притягательным в глазах противоположного пола.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня чувства и переживания Тельца сделают его настолько рассеянным, что могут пагубно отразиться на делах. Не важно, будет ли Телец летать от счастья или страдать от неразделенной любви – день склоняет его к проявлению ярких эмоций, по сравнению с которыми все остальное автоматически отходит на второй план. Тем не менее, Тельцу сегодня необходимо хотя бы иногда спускаться на землю с небес, чтобы контролировать и себя и то, что вокруг него происходит.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня – день, когда Близнецы будут способны менять ситуацию вокруг одной лишь силой своих мыслей и желаний. Чтобы завоевать внимание любимого человека или изменить что-то к лучшему в своих отношениях с ним, звезды советуют Близнецам сконцентрироваться и решить этот вопрос внутри своей головы. Как бы это ни было "антинаучно", в ближайшее время Близнецы имеют все шансы наблюдать, как их сегодняшние мысли постепенно воплощаются в реальность.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодняшнее свидание Рака со своим любимым человеком просто обязано стать особенным! День склоняет Рака к тому, чтобы сворачивать с легких, проторенных путей. Ему будет просто неинтересно сидеть за тем же столиком в том же кафе, что и обычно, а вот сорваться и поехать вместе с избранником в другой город, пойти в кино или устроить пикник во дворе – то, что нужно Раку. Как можно больше свежих впечатлений – рецепт его сегодняшней гармонии в любви.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды советуют Льву направить энергию на укрепление связей с людьми. Речь идет не только об отношениях с любимым человеком, но и со всеми, кто Льву небезразличен: родственниками, друзьями, коллегами, даже соседями по двору. Это обогатит внутренний мир Льва и предоставит новые возможности. А главное, сегодня позитивный опыт общения с людьми для Льва – верный путь к счастью и обретению любви.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева имеет шанс познакомиться с человеком, который произведет в ее жизни настоящий переворот! Возможно, этот человек окажется полной противоположностью Девы, и от него Дева сможет узнать много такого, о чем раньше не подозревала. Однако для того, чтобы судьбоносное знакомство состоялось, Деве сегодня придется окунуться в новую и непривычную для себя среду. Если же она предпочтет остаться дома, то упустит свой шанс.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам во всем, что касается чувств, следует обращать внимание на свою интуицию! А если они в интуицию не верят – просто действовать по принципу "плохо – хорошо". Этого вполне достаточно для того, чтобы они не совершили ошибок в отношениях с любимым человеком. Если же Весы пока свободны, сегодня именно благодаря шестому чувству они имеют шанс познакомиться с возможным кандидатом на свое сердце.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону не стоит выискивать соринку в глазу у своего любимого человека, как бы ему ни хотелось его покритиковать. Возможно, Скорпиона что-то сильно раздражает в партнере – в его привычках, манере одеваться или говорить. Он чавкает за едой, храпит или разбрасывает вещи, где попало? Но ведь Скорпион тоже далеко не идеал. Сегодня Скорпиону необходимо смириться с тем, что у его партнера есть право на маленькие недостатки. И даже эти недостатки можно в нем любить.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет неотразим! Если захочет, он способен оказать магическое влияние не только на своего любимого человека, но и практически на всех лиц противоположного пола: обаянию Стрельца невозможно противостоять! Если же Стрелец хочет попросить своего избранника о чем-то, о чем никак не мог решиться, сегодня отличный день для того, чтобы это сделать, получив в ответ на свою просьбу уверенное "Да!".

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды советуют Козерогу и его любимому человеку вместе заняться творчеством, причем совершенно неважно каким. Нарисовать картину в стиле Малевича, создать шедевр из шишек, сотворить икебану, испечь многоярусный торт. Дав выход своей творческой энергии и фантазии, Козерог и его избранник сегодня не только станут ближе друг другу, но и имеют шанс много нового друг о друге узнать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня звезды советуют Водолею и его любимому человеку быть как можно ближе к природе. Если у них есть возможность выбраться из города куда-нибудь подальше – замечательно, однако и просто погулять по парку, покормить уток в пруду тоже хорошо. Сегодня прогулка на свежем воздухе обновит чувства Водолея и его избранника, вернув в них трепетность, гармонию и полноту.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня отношения Рыб со своим любимым человеком могут быть омрачены какими-то вопросами денежного характера. Возможно, это будет нехватка финансов, необдуманные траты или же проявление мелочности и меркантильности. В любом случае, Рыбам следует быть осторожными с этой темой: сегодня она может оказаться неожиданно болезненной, так что лучше на повестке дня ее вообще не поднимать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Любовные предсказания взяты с сайта 1001goroskop.