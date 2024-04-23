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Врач назвала топ-10 гормонов, влияющих на вес

Врач назвала топ-10 гормонов, влияющих на вес, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 07:07 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова рассказала как превышение или наоборот дефицит гормонов мешает избавиться от лишних килограмм, сообщает Zakon.kz.

Итак гормоны, которые влияют на вес:

1. Т3, трийодтиронин. Тканевой гипотиреоз снижает скорость обмена веществ, приводит к "отрицательному" метаболизму.

2. Инсулин - регулирует уровень сахара в крови. Инсулинорезистентность - проблема с чувствительностью клеток к инсулину. Чем чаще вы едите, тем выше инсулин, тем сильнее инсулинорезистентность.

3. Лептин - гормон сытости. Злоупотребление углеводами приводит к лептинорезистентности по аналогии с инсулинорезистентностью. Клетка не слышит сигналов о сытости, и просит ещё и ещё.

4. Грелин - гормон голода. Чем выше вес, тем больше грелина. Голод заставляет вас снова переедать. Порочный круг, вырваться из которого непросто, но реально!

5. Эстрогены, точнее, нарушение их метаболизма и ксеноэстрогены в избытке. Эстрогенодоминирование - родня инсулинорезистентности. Организм, пытаясь наладить гормональный фон за счёт жировой ткани, увеличивает количество фермента ароматазы, участвующего в синтезе эстрогенов.

6. Кортизол - гормон стресса. Раскачивает инсулино-кортизольные качели, стимулирует образование отложений жира на талии. Наращивать стрессоустойчивость не означает держать все в себе. Это означает восполнить дефициты, улучшить обмен нейромедиаторов, восстановить гормональный баланс.

7. Тестостерон - отличный жиросжигатель. А ещё, покровитель мышечной массы и профилактика остеопороза.

8. Прогестерон. Имеет мощное противоотёчное действие. В условиях дефицита прогестерона ткани задерживают жидкость, в них развивается гипоксия и замедляется обмен веществ. Прогестерон довольно быстро падает после 35, и даже после 30 лет, особенно в условиях стресса. А в стрессе наслаивается ещё и кортизол, и вес растёт как на дрожжах.

9. Пролактин стимулирует аппетит, способствует стойкому набору веса, усугубляет инсулинорезистентность. Именно поэтому многим непросто снизить вес на грудном вскармливании.

10. Мелатонин, конечно, надо было поставить на первое место. Сон здоровья и красоты - сон до 12 ночи, сон в абсолютной темноте. Мелатонин - дирижёр всего эндокринного оркестра, дайте ему возможность именно дирижировать, а не просто палкой махать.

Доктор Баранова посоветовала спать в темноте, убирать гаджеты за час до сна, и принимать препараты мелатонина, если нужно.

Ранее 22 апреля Zakon.kz собрал рекомендации по уходу весной за каждым типом кожи.

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