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Самые популярные ошибки при хранении лекарств дома

ошибки при хранении Фото: pixabay
Руководитель отдела качества российского фармалогистического оператора Станислав Смирнов рассказал, что банальные бытовые ошибки при хранении лекарств могут привести к негативным последствиям, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что самая распространенная ошибка – хранение всех лекарств в одной аптечке в шкафу.

"В этом случае препараты находятся при комнатной температуре чуть более 20°C. Такой показатель подходит далеко не для всех лекарств. Существует термочувствительная продукция, к которой относятся различные мази, свечи, кремы, капли, гормональные и антибактериальные препараты. Подобные лекарства требуется хранить исключительно в холодном или прохладном месте. Холодное – это +2…+8°C, прохладное – +8…+15°C. В первом случае рекомендовано хранение на полке холодильника, а во втором – в отделении на дверце", – цитирует эксперта "Газета.Ru".

По словам технолога, в инструкции производитель четко прописывает, где хранить лекарство, но люди часто игнорируют этот пункт.

"Еще одна ошибка – держать коробку с лекарствами в ванной комнате или на кухне. Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах", – подчеркнул Смирнов.

Он отметил, что некоторые люди хранят лекарства без картонной упаковки.

"Во-первых, вторичная упаковка – картонная коробочка – дополнительно защищает препарат от света, влаги и механического воздействия. Во-вторых, на ней всегда указывается срок годности лекарств, который легко считывается. Например, это поможет, если вы вдруг отрезали часть пустых ячеек блистера вместе с информацией о дате изготовления", – добавил эксперт.

Технолог призвал помнить, что нарушение правил хранения приводит к снижению фармакологических свойств препарата и сокращению его срока годности.

"Поэтому всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям производителей. Термочувствительные препараты ставьте в холодильник. Лекарства, которые не требуют особого температурного режима, можно хранить в шкафу, в защищенном от света месте, где влажность не более 50%", – резюмировал он.

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