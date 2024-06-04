Самые популярные ошибки в уходе за зубами

Стоматолог-терапевт Артур Тумашевич заявил, что люди часто допускают ошибки в уходе за зубами, сообщает Zakon.kz.

По его словам, к примеру, многие неправильно используют ирригатор.



"Наиболее распространенное заблуждение, навязанное рекламой, – что ирригатор необходим в чистке повсеместно. На самом же деле он часто бывает вреден для наших зубов и имплантатов, для последних – особенно. Однако самая большая проблема – неправильное направление струи", – сказал врач в беседе с "Мослентой".

Он посоветовал изучать, с какой мощностью безопасно пользоваться ирригатором, под каким углом должна подаваться вода и как близко к зубам может находиться насадка.

Вторая ошибка – использование флосса или зубочисток. При пользовании зубными нитями для очищения межзубных промежутков важно не нарушать технику безопасности и не заменять ими другие способы гигиены полости рта, считает эксперт. Некоторые вместо флосса пользуются зубочистками, но тоже неправильно – травмируют острым кончиком десны вплоть по кровотечения. Есть заблуждение, что обязательно нужно чистить межзубное пространство до крови, только тогда можно считать, что очищение произошло как следует. Неблагоприятный результат такого заблуждения приводит к тому, что со временем будет развиваться пародонтит, происходит убыль зубных костей, а пища станет забиваться еще сильнее. Поэтому не стоит злоупотреблять такой чисткой, предупредил стоматолог.

Третья ошибка – отказ от межзубных ершиков. Именно эти девайсы как раз и нужны для очистки межзубных пространств, поскольку навредить ими крайне сложно. Они хорошо помогают удалить остатки пищи, действуя при этом бережно и мягко, сказал эксперт.

Четвертая ошибка – использование агрессивных уходовых средств. Например, нельзя регулярно применять агрессивные ополаскиватели, они нарушают микрофлору ротовой полости. Это же касается и паст с хлоргексидином, прополисом и триклозаном на постоянной основе. Если вы используете такую пасту длительное время, может развиться пародонтит, гингивит, что чревато неприятным запахом изо рта, ухудшением здоровья, поражением зубов. Дополнительно возникает много других проблем, в том числе заболевания желудочно-кишечного тракта, поскольку наш организм – единая система.

Пятой ошибкой специалист назвал применение средств без понимания их состава. На сегодняшний день активно стали использоваться азиатские зубные пасты или индийские порошки. Однако прочитать, что написано на этикетке, могут лишь единицы, а переводов на упаковках зачастую нет. Неправильно применяя не до конца понятные по составам средства, очень часто люди создают себе дополнительные проблемы с деснами.

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