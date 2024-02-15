Простые способы сделать жилье уютным без особых затрат

Создание благоприятных условий в доме не составит особого труда. Для этого необязательно затевать грандиозный ремонт и покупать дорогостоящую мебель. Достаточно предусмотреть стильное оформление интерьера и ежедневно сохранять порядок, сообщает Zakon.kz.

Среди простых рекомендаций – смена время от времени базовых деталей в квартире. К примеру,

заменить шторы;

обновить покрывало на кровати;

предусмотреть наличие декоративных подушек на мягкой мебели;

обязательно менять скатерть на кухонном столе;

вносить разнообразие в детали интерьера.

По экспертному мнению издательства "Психология", эстетические детали дома не только создают эмоциональное настроение, но и позволяют заботиться о себе. Новый комплект постельного белья обязательно привнесет в спальню романтический настрой, а напольное покрытие сделает пространство уютнее и убережет ноги от холода. Красочные или однотонные полотенца непременно преобразят ванную комнату и даже дверной коврик в прихожей будет способствовать радостному возвращению домой.

При этом, обустраивая таким нехитрым способом свое жилье, важно избегать захламленности. Поскольку именно наличие ненужных вещей будет насаждать вам чувство дискомфорта и фоновой усталости. Поэтому дизайнеры советуют избавляться от визуального шума, организовывая закрытое хранение и освобождать поверхности. Это улучшит самочувствие проживающих в квартире людей, привнося положительные эмоции, сохраняя их ментальное и физическое здоровье.

Помимо этого, все еще актуальны рекомендации о влиянии ароматерапии на домашний уют: какие ароматы выбрать.