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Врач раскрыла, чем опасно сочетание арбуза с хлебом летом

Арбуз, отпуск, еда, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 07:11 Фото: magnific
Российская врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности сочетания арбуза с хлебом. По ее словам, это может вызвать вздутие живота, брожение в кишечнике, создавать повышенную нагрузку на поджелудочную железу и повышать уровень сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Абзацем" врач отметила, что сочетание арбуза с хлебом может нести потенциальные риски, поскольку объединяет большое количество фруктозы и углеводов.

У людей с нарушением толерантности к глюкозе такой продукт с высоким гликемическим индексом способен вызвать резкий скачок сахара в крови.

Кроме того, избыток клетчатки и простых углеводов может привести к вздутию, газообразованию и брожению в кишечнике, а у предрасположенных людей – создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Специалист также отметила, что людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, нарушением толерантности к глюкозе, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек не стоит экспериментировать с таким сочетанием продуктов.

Она добавила, что арбуз, маринованный в соевом соусе, из-за высокого содержания натрия может способствовать задержке жидкости, поэтому его не рекомендуется употреблять людям, склонным к отекам или гипертонии.

Ранее врач назвала тревожные симптомы заболеваний ЖКТ.

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Аксинья Титова
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