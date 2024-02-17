Забота о растениях в конце зимы

Зима считается периодом покоя для домашних растений, но это не означает, что о них можно перестать заботиться. Напротив, существуют сезонные факторы, агрессивно влияющие на их рост и цветение. Zakon.kz собрал рекомендации профессионалов по уходу за комнатными растениями в это время года.

Специалисты называют два вредных фактора для растений – сухой воздух и недостаток солнечного света. Оба сезонных явления влияют на рост комнатных цветов, их жизнеспособность и внешний вид. Особенно тяжело переносят сухость воздуха декоративные домашние растения из субтропических и тропических стран, появившиеся в продаже в последнее десятилетие. Самыми капризными считаются орхидеи, которым требуется постоянная высокая влажность воздуха.



Как ухаживать за комнатными растениями зимой

Начинающие цветоводы часто путают два показателя: влажность воздуха и влажность почвы, и заливают домашние цветы водой. Между тем сухой воздух в квартире требует скорее увлажнения, а не полива. Специалисты советуют ставить рядом с цветником увлажнители воздуха и регулярно их включать, создавая растениям комфортную среду.

Другой вариант – протирать листья влажной тряпочкой, такой уход очень нравится любимой многими Кливии.

Наконец, третий способ увлажнить воздух – опрыскивать их теплой водой из пульвизатора по утрам. Правда, не стоит этого делать под яркими лучами солнца, от росы на листьях могут появиться ожоги.

Полив. Существует два непримиримых лагеря среди цветоводов, одни из которых считают, что зимой нужно обильно поливать комнатные растения, другие, напротив, стоят на том, что полив необходимо сократить. К слову, от чрезмерного полива могут загнить корни и цветок погибнет. Правильнее исходить из индивидуальных особенностей растения и условий: температуры воздуха в квартире, близости к батарее или солнечному свету, продолжительности светового дня, и влажности воздуха. Узнать, хватает или нет влаги растению, несложно – перед поливом необходимо определить влажность грунта, опустив палец или совок на три-четыре сантиметра в землю. Если, вытащив, вы увидите влажный след на руке или совке, то поливать цветок не стоит. Очевидно, что данный прием не подойдет для орхидей, кактусов и суккулентов, у них особый водный режим, например, суккуленты рекомендуют поливать зимой раз месяц. Комфортная температура воды для полива других растений – от 18 до 23 градусов тепла.

Пересадка. Специалисты не рекомендуют пересаживать комнатные растения в зимний период. Исключение – чрезвычайные обстоятельства, например, в грунте завелись вредители, требуется экстренная обработка и пересадка в свежий грунт. Самым благоприятным временем для пересаживания специалисты считают весну, но только не в период цветения. Необходимо быть внимательным при выборе грунта: каждому сорту – свой состав. Для того, чтобы начинающие цветоводы не путались с типами почв – кислая, нейтральная и т.д., специалисты рекомендуют покупать готовые смеси в садовых магазинах или крупных супермаркетах. На упаковке грунта будет указано название цветов. Бытует ошибочное мнение, что в магазинном грунте уже имеется достаточное количество необходимых для роста цветов веществ, и поэтому добавлять удобрение не нужно. Между тем специалисты рекомендуют делать прикормку обязательно, но добавлять меньшее количество, чем советуют производители на упаковке.

Удобрения. Каких-то жестких правил относительно зимней подкормки декоративных растений нет, но специалисты не рекомендуют без особой нужды сейчас вносить удобрения. Обычно подкормку вносят осенью, приготовляя цветок к некомфортному времени года. Между тем ничто не мешает внести небольшое количество удобрений, если забывали это делать раньше и видите, что цветок начал чахнуть. Специалисты советуют использовать удобрения в жидком виде и строго придерживаться дозировки. Лучше не перекармливать растения, тем более, если речь идет о конце зимы.

Какие виды удобрений для комнатных растений существуют

В конце зимы будет не лишним подготовиться к весенней подкормке домашних растений и приобрести необходимые удобрения. При выборе нужно исходить из сортов растений, поскольку то, что хорошо для одних, может категорически не подойти другим. Как правило, производители на этикетке указывают, для каких видов растений они предназначены и в какой дозировке их использовать. Перечислим основные типы удобрения:

• органические: зола, биогумус, компост, торф, ил, перегной и т.д.;

• минеральные: азотные, фосфатные, калийные, магниевые и т.д.;

• комбинированные: могут включать органические и минеральные удобрения в разных пропорциях.

Освещение. Советы специалистов, как ухаживать за растениями в зимний период, обязательно включают рекомендации по дополнительному освещению. Они предлагают цветоводам устанавливать в местах размещения растений специальные лампы с красным или синим светом. Хорошо влияет на цветок также небольшое количество инфракрасного и ультрафиолетового света. Подобное освещение стимулирует рост растения и улучшает окрас листьев.

Как зимой бороться с вредителями и болезнями

Проблема с болезнями и вредителями не зависит от времени года. Обычно вред комнатным растениям наносят бабочки белокрылки, тля и паутинный клещ. Если злоупотреблять с поливом, то на листьях может появиться ржавчина, которую вызывают так называемые ржавчинные грибы семейства Пукциниевых. Если цветок куплен сейчас, в конце зимы, специалисты советуют не ждать появления болезней и вредителей, а сделать профилактику, обработав специальными препаратами. Аналогичная рекомендация для тех ситуаций, когда без причин, разумном уходе и поливе начинает желтеть или загибаться листва, появляются дефекты и пятна. Препараты помогут выбрать продавцы-консультанты в специализированных садовых магазинах. Производители также указывают на этикетке полную информацию о видах болезней и вредителей с рекомендуемой дозировкой на этикете. Существует и другой подход – использовать в борьбе с вредителями народные средства. Как правило, цветоводы охотно делятся между собой способами защиты домашних цветов.