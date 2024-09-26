Как подготовить кошку и собаку к зиме

Смена сезонов приносит ощутимые изменения в жизнь всего живого на планете. Домашние любимцы ближе к холодам нуждаются в особом внимании и заботе. Zakon.kz узнал у специалиста, как подготовить питомца к непростому периоду года.

Зима не только изменяет повадки животного, но и перестраивает работу организма. В холодный период могут обостриться хронические заболевания и начаться изменения в состоянии шерсти.

Поэтому хозяевам следует учесть риски и продуманно подойти к подготовке своего любимца к наступлению зимнего времени года.

Если у вас собака

Как рассказала ветеринарный врач алматинской клиники Юлия Аксенова, первое и одно из самых важных условий, которые следует предусмотреть, – защитить домашнее животное от низких температур.

"Защита тела домашнего питомца зависит от состояния кожных покровов и шерсти животного. В период отопительного сезона может усилиться линька. Во избежание этого необходимо вычесывать питомца регулярно, не допуская образования "колтунов", – отметила ветеринар.

По словам специалиста, в морозные дни важно защитить лапы собаки от обморожения.

"Для этого можно использовать специализированную обувь для собак или воск, который помогает предотвратить трещины на коже подушечек пальцев и дерматита. Также дома необходимо организовать уютное и теплое место. Особенно, если вы живете в частном доме, и животное часто проводит время на улице или живет в вольере", – рассказала Юлия Аксенова.

Если животное живет в квартире, добавила специалист, то необходимо лишний раз убедиться, что пес не спит на сквозняке.

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Также следует внимательнее отнестись к рациону питания собаки. Нужно следить за тем, чтобы пища была более калорийная. Особенно, если четвероногий любит проводить значительное время на улице. Возможно, потребуется увеличить частоту приемов пищи, считает ветеринар.



Вместе с тем важно не забывать про ежегодную вакцинацию.

"Желательно подготовить животное заранее к зимнему времени по вакцинам. Если собака в пожилом возрасте, то следует проверить состояние ее организма у специалиста, поскольку есть риск обострения хронических заболеваний". Юлия Аксенова

В случае, если ваше животное короткошерстное, то для выхода на улицу необходимо приобрести специальную одежду, стараясь избежать случаев переохлаждения.

"По возможности животных не нужно отпускать на лед, поскольку это чревато многочисленными травмами опорно-двигательного аппарата", – уточнила врач.

Необходимо соблюдать также и гигиену когтей и подушечек лапок. Обрабатывайте лапы собаки специальным средством, стригите шерсть между пальцами, ежедневно осматривайте лапы собаки на предмет повреждений и обязательно мойте их после прогулки.

Вместе с тем не забывайте регулярно подстригать собаке когти, которые более интенсивно растут при отсутствии возможности стачивания об асфальт.

"В зимнее время нередко неудовлетворительное состояние лап становится причиной болезни и длительного лечения. Если трещинки и воспаления на лапах не заживают более недели или на коже появились темные пятна, это может свидетельствовать об отморожении. Немедленно обратитесь к ветеринарному врачу!" – предупреждает специалист.

Кроме того, в зимнее время не рекомендуется часто купать животное, а иногда требуется и вовсе отказаться от водных гигиенических процедур. Излишнее мытье собаки может привести к обострению хронических заболеваний либо к переохлаждению.

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Как подготовить кошку к зиме

Так как кошки – квартирные животные, им не требуется какой-то особой подготовки, чтобы уберечь питомца от мороза.

Единственное, что в период отопительного сезона может потребоваться, – дополнительная линька. Она подразумевает под собой самостоятельное вычесывание или экспресс-линьку у грумера. Это очень важно, потому что в это время года могут возникнуть колтуны на шерсти животного.

Пропорционально количеству солнечных лучей за окном уменьшается активность кошек. Осенью домашний питомец становится ленивее, меньше двигается, а значит, чаще мерзнет. Кроме того, промозглая погода вызывает желание спрятаться или залезть на батарею, что и стремятся сделать кошки.

"Кошечке на зиму необходимо создать уютное теплое место, в котором пушистик может спрятаться, особенно, если температура в доме станет на пару градусов ниже. Необходимо следить за режимом кормления, поскольку у кошки с наступлением зимы автоматически снижается активность. Любимца не следует перекармливать". Юлия Аксенова

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Она отметила, что нужно следить за питанием. Оно должно быть сбалансированным, так как в зимний период высока вероятность авитаминоза.



По словам ветеринара, если ваш усатый друг страдает какими-то хроническими заболеваниями, перед зимним периодом рекомендуется пройти проверку его состояния у врача: сдать анализы крови и провести УЗИ-диагностику брюшной полости.

В заключение специалист призвала не выпускать кошек на самовыгул, так как зимний сезон опасен травмами, переохлаждениями, а также может привести к другим серьезным последствиям.

Ранее специалист разъяснил, по каким признакам можно понять, что кошку что-то беспокоит.