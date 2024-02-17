Как ананас может обогатить наш рацион

Специалисты из "Роспотребнадзора" рассказали чем полезен сочный и ароматный тропический фрукт - ананас сообщает Zakon.kz

Ананас как выяснилось является источником витаминов А, С, Б1 и Б6, марганца, магния и фолиевой кислоты. Все эти вещества способствуют нормализации обмена веществ, укрепляют иммунную систему и улучшают зрение.

Ананас также содержит фермент бромелайн, который помогает усваивать белки, улучшает пищеварение и снижает воспаление в организме, а также может помочь снизить боль и уменьшить отечность.

Однако ананас может принести вред:

Некоторым аллергикам. Они могут негативно реагировать на ананас из-за содержания бромелайна.

Диfбетикам. Ананас богат фруктозой, поэтому диабетикам следует ограничивать его потребление.

Роспотребнадзор напоминает, на что следует обращать внимание при выборе ананаса:

зрелые ананасы имеют яркую желтую или оранжевую кожуру без пятен;

аромат ананаса должен быть приятным и сладким;

листочки на верхушке не должны быть высохшими или увядшими;

ананас должен быть не слишком мягким и без признаков гнили.

Правила хранения:

Неспелые ананасы можно хранить при комнатной температуре, чтобы они дозрели.

Зрелые ананасы, наоборот, следует поместить в холодильник для максимального сохранения свежести. Хранить их рекомендуется в плотно закрытой емкости не более 3-х дней.

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