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Как ананас может обогатить наш рацион

Как ананас может обогатить наш рацион Фото: pixabay
Специалисты из "Роспотребнадзора" рассказали чем полезен сочный и ароматный тропический фрукт - ананас сообщает Zakon.kz

Ананас как выяснилось является источником витаминов А, С, Б1 и Б6, марганца, магния и фолиевой кислоты. Все эти вещества способствуют нормализации обмена веществ, укрепляют иммунную систему и улучшают зрение.

Ананас также содержит фермент бромелайн, который помогает усваивать белки, улучшает пищеварение и снижает воспаление в организме, а также может помочь снизить боль и уменьшить отечность.

Однако ананас может принести вред:

  • Некоторым аллергикам. Они могут негативно реагировать на ананас из-за содержания бромелайна.
  • Диfбетикам. Ананас богат фруктозой, поэтому диабетикам следует ограничивать его потребление.

Роспотребнадзор напоминает, на что следует обращать внимание при выборе ананаса:

  • зрелые ананасы имеют яркую желтую или оранжевую кожуру без пятен;
  • аромат ананаса должен быть приятным и сладким;
  • листочки на верхушке не должны быть высохшими или увядшими;
  • ананас должен быть не слишком мягким и без признаков гнили.

Правила хранения:

  • Неспелые ананасы можно хранить при комнатной температуре, чтобы они дозрели.
  • Зрелые ананасы, наоборот, следует поместить в холодильник для максимального сохранения свежести. Хранить их рекомендуется в плотно закрытой емкости не более 3-х дней.

Ранее специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, какие цитрусовые полезнее: апельсины, мандарины, лимоны или грейпфруты.

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