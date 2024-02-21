Специалист рассказала, как отличить некачественный хлеб

Российский биолог Ирина Лялина рассказала, как отличить некачественный хлеб: обычно он легкий и имеет неестественный цвет, сообщает Zakon.kz.

Чтобы выбрать качественный хлеб в магазине, нужно обращать внимание на его цвет, текстуру и вес, сказала специалист. Способ отличить хороший продукт от некачественного она раскрыла в беседе с "Известиями".

Ирина Лялина указала, что некачественный хлеб обычно имеет неестественный цвет, неравномерную или слишком твердую текстуру и слипается при сдавливании. Кроме того, по ее словам, он слишком легкий.

Запах некачественного хлеба может быть неестественным, гнилым или химическим, сказала биолог.

"Если хлеб имеет неестественный цвет, неравномерную или слишком твердую текстуру, это может быть признаком проблем с качеством или составом. Обратите внимание на вес хлеба, некачественный хлеб очень легкий по весу. При сдавливании образует мякиш (слипается). Запах "опасного" хлеба может быть неестественным, гнилым или химическим. Это может быть признаком его порчи или загрязнения", – сказала она.

Специалист отметила, что некоторые производители используют некачественное зерно, которое имеет примеси опасных для человека пестицидов и тяжелых металлов.

По ее словам, определить на глаз наличие подобных веществ невозможно, поэтому при выборе хлеба нужно обращать внимание на его состав и цену.

"Некачественный хлеб часто содержит большое количество добавок и консервантов, которые могут быть вредными для здоровья, вызывать аллергии и негативно влиять на пищеварительную систему", – отметила Лялина.

Если на хлебе через два-три дня появляется гниль и плесень, это указывает на нарушение условий производства, предупредила биолог. Например, продукт изготовили при неправильной температуре, влажности или в антисанитарных условиях.

"Такой хлеб может быть опасным для здоровья", – предостерегла Лялина.

Она добавила, что хороший хлеб должен иметь природный цвет, хорошо пропеченную корку и мягкую текстуру.

Ранее мы рассказали о том, какие продукты врачи перечислили для поднятия гемоглобина.