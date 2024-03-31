Что будет с вашим организмом, если регулярно есть халву, рассказала биолог

Биолог Ирина Лялина рассказала, что халва является не просто популярной сладостью, а источником ценных питательных веществ, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, халва особенно полезна для пожилых людей ввиду укрепления хрящевой ткани, сухожилий и зубов, пишет "Газета.ru".

В халве высокий уровень клетчатки и кремния. Продукт в избытке содержит антиоксиданты – жирные кислоты – которые способствуют снижению воспаления и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

"Однако семена и орехи, главные компоненты халвы – самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно", – напомнила эксперт.

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