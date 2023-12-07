Осторожно, специи: какие приправы могут навредить
Не все приправы безопасны, говорит врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Специалист отмечает, что при определенных заболеваниях нужно проявлять внимательность при выборе специй.
Розмарин
Ароматный розмарин плохо влияет на почки. Он, как и многие приправы, противопоказан беременным. Во-первых, из-за мочегонного эффекта, во-вторых, потому что усиливает сокращения матки. А еще приправа вредна тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка.
Красный перец
Запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. повышает давление, поэтому не рекомендован гипертоникам. Перец ускоряет выработку гормона голода грелина — результатом может стать переедание и лишний вес.
Гвоздика
Запрещена людям с больным желудком, особенно с язвой, так как усиливает эти проблемы. Также большое количество гвоздики вызывает сонливость и апатию.
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