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Осторожно, специи: какие приправы могут навредить

Осторожно, специи: какие приправы могут навредить Фото: pixabay
Российский врач гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о трех популярных специях, которые могут принести вред организму, сообщает Zakon.kz.

Не все приправы безопасны, говорит врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Специалист отмечает, что при определенных заболеваниях нужно проявлять внимательность при выборе специй.

Розмарин

Ароматный розмарин плохо влияет на почки. Он, как и многие приправы, противопоказан беременным. Во-первых, из-за мочегонного эффекта, во-вторых, потому что усиливает сокращения матки. А еще приправа вредна тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка.

Красный перец

Запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. повышает давление, поэтому не рекомендован гипертоникам. Перец ускоряет выработку гормона голода грелина — результатом может стать переедание и лишний вес.

Гвоздика

Запрещена людям с больным желудком, особенно с язвой, так как усиливает эти проблемы. Также большое количество гвоздики вызывает сонливость и апатию.

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