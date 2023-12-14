Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Андрей Рублёв запустил интернет-магазин одежды своего бренда. Всю прибыль он отдаст детям

Андрей Рублёв запустил интернет-магазин одежды своего бренда. Всю прибыль он отдаст детям Фото: atp
Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сообщил о запуске интернет-магазина для продажи собственного бренда одежды Rublo. Слоганом бренда является фраза: "Играй ради детей, играй для света", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Рублёв сообщил, что текущая коллекция не будет иметь для него коммерческой прибыли.

"Вся прибыль с этой коллекции (100%) пойдет нуждающимся детям. В этот раз это не бизнес, потому что я ничего не заработаю. Я считаю, что человеческое эго приносит только плохое, и чем больше эго – тем хуже то, что происходит. Как бы к тебе ни относились люди, даже если плохо, важнее всего сохранять свет внутри себя и делать эго как можно меньше", – написал Рублёв в своих социальных сетях.

Ранее Алекс де Минор был признан лучшим теннисистом сезона в Австралии.

Читайте также

Алекс де Минор признан лучшим теннисистом сезона в Австралии

Легенда индийского тенниса будет введен в Международный зал славы

Казахстанские теннисистки не смогли преодолеть стартовый круг турнира в Тунисе

Пахита Амири
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодежная сборная Казахстана по хоккею всухую обыграла Францию
Молодежная сборная Казахстана по хоккею всухую обыграла Францию
Футзал Матч Голландия
Сборные Казахстана и Нидерландов поспорят за путевку на ЧМ-2024 по футзалу
Лига Чемпионов: какие команды вышли в плей-офф
Лига чемпионов УЕФА: какие команды вышли в плей-офф
Леандер Паес в 2024 году будет введен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте
Легенда индийского тенниса будет введен в Международный зал славы
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: