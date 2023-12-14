Андрей Рублёв запустил интернет-магазин одежды своего бренда. Всю прибыль он отдаст детям

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сообщил о запуске интернет-магазина для продажи собственного бренда одежды Rublo. Слоганом бренда является фраза: "Играй ради детей, играй для света", сообщает Zakon.kz.

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Рублёв сообщил, что текущая коллекция не будет иметь для него коммерческой прибыли.

"Вся прибыль с этой коллекции (100%) пойдет нуждающимся детям. В этот раз это не бизнес, потому что я ничего не заработаю. Я считаю, что человеческое эго приносит только плохое, и чем больше эго – тем хуже то, что происходит. Как бы к тебе ни относились люди, даже если плохо, важнее всего сохранять свет внутри себя и делать эго как можно меньше", – написал Рублёв в своих социальных сетях.

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