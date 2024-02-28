Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем опасны веганские молочные продукты

исследование Фото: pixabay
Эксперты из исследовательской организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии обнаружили, что веганский сыр может содержать больше соли, чем картофельные чипсы, что может спровоцировать инсульт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, веганские продукты иногда воспринимаются потребителями как "более полезные". В действительности такое мнение может быть ошибочным. 

Было установлено, что веганский сыр является одним из самых соленых на рынке – в среднем на 100 гр. продукта приходится 2,5 гр. соли. Такое количество составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы потребления соли взрослым человеком (взрослым рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день).

Исследователи подсчитали, что 30-граммовая порция веганского сыра Чеддер может содержать больше соли, чем эквивалентная порция картофельных чипсов. Отмечается, что употребление слишком большого количества соли может привести к повышению кровяного давления, что, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать сыр с плесенью.

Читайте также

Выбор между электронными и бумажными книгами
Выбор между электронными и бумажными книгами
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
С 1 марта в Алматы подорожает электроэнергия
С 1 марта в Алматы подорожает электроэнергия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: