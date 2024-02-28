Чем опасны веганские молочные продукты
Как пишет Daily Mail, веганские продукты иногда воспринимаются потребителями как "более полезные". В действительности такое мнение может быть ошибочным.
Было установлено, что веганский сыр является одним из самых соленых на рынке – в среднем на 100 гр. продукта приходится 2,5 гр. соли. Такое количество составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы потребления соли взрослым человеком (взрослым рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день).
Исследователи подсчитали, что 30-граммовая порция веганского сыра Чеддер может содержать больше соли, чем эквивалентная порция картофельных чипсов. Отмечается, что употребление слишком большого количества соли может привести к повышению кровяного давления, что, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа и инсульта.
Ранее специалисты рассказали, как выбрать сыр с плесенью.
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