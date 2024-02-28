Чем опасны веганские молочные продукты

Эксперты из исследовательской организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии обнаружили, что веганский сыр может содержать больше соли, чем картофельные чипсы, что может спровоцировать инсульт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, веганские продукты иногда воспринимаются потребителями как "более полезные". В действительности такое мнение может быть ошибочным.

Было установлено, что веганский сыр является одним из самых соленых на рынке – в среднем на 100 гр. продукта приходится 2,5 гр. соли. Такое количество составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы потребления соли взрослым человеком (взрослым рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день).

Исследователи подсчитали, что 30-граммовая порция веганского сыра Чеддер может содержать больше соли, чем эквивалентная порция картофельных чипсов. Отмечается, что употребление слишком большого количества соли может привести к повышению кровяного давления, что, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа и инсульта.

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