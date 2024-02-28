Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала для чего организму нужен магний и чем грозит дефицит его в организме, сообщает Zakon.kz

Как написала в своем Telegram-канале доктор Павлова, магний участвует в нескольких сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обменов и десятках других процессов.

Способствует выведению "плохого" холестерина, нормализует давление и пищеварение, повышает стрессоустойчивость, снижает тревожность, держит в тонусе сосуды и улучшает когнитивные функции.

При дефиците магния человек чувствует себя уставшим, раздражительным, плохо спит, может сталкиваться с судорогами в ногах и головокружениями. А вот выводится микроэлемент проще простого: немного понервничали, перенапряглись на тренировке, мало бывали на солнышке, поели фастфуда и т.д. Это если не говорить о естественном выведении магния, которое усиливается во время беременности, лактации, приеме некоторых препаратов и болезнях.

Суточная норма магния:

для взрослых – 420 мг.

для детей – от 55 до 400 мг.

По словам Павловой, при дефиците требуется дополнительное введение магния из расчета 10-30 мг на кг массы тела. Курс - не менее двух месяцев.

"Назначить нужную дозу и форму магния может только врач! При дефиците без препаратов не обойтись, и никакие солевые ванны и продукты с повышенным содержанием магния не помогут. Это лишь поддерживающая терапия", - отметила эндокринолог.

Отметим, что магнием богаты такие продукты, как орехи (миндаль, фундук), семена (тыквенные, подсолнечные), зеленые овощи (шпинат), бобы, фасоль, цельнозерновые продукты (ржаной хлеб), морепродукты (креветки, устрицы), шоколад, бананы, авокадо и другие.

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