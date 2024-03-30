Как разогнать лимфу и вернуть себе легкость

Российский врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как заставить работать на вас лимфатическую систему, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Лебедева напомнила, что лимфатическая система – это личный “сантехник”, и без нее никуда. А отеки, постоянная усталость, плохая кожа и тяжесть в ногах и руках – это сигналы SOS, которые может тихо подавать лимфа.

Итак, врач раскрыла секреты, как активизировать лимфу и вернуть себе здоровье и легкость.

Еда как лекарство

Да-да, начнем с самого простого! Чистим лимфу натуральной едой – больше зелени, свежих овощей и фруктов. Забудьте о вредных перекусах, ваша лимфа ответит вам блеском в глазах и чистой кожей.

БАДы

Прежде чем бежать в аптеку, давайте будем честны: БАДы не панацея, но и не враги.

Выбирайте те, что поддерживают работу лимфы, но помните: без разговора с вашим доктором – ни шагу!

Танцуйте... Или хотя бы двигайтесь!

Танцевать под любимую музыку, гулять или заниматься йогой — все это заставляет вашу лимфу трудиться, как пчелка.

Берегите себя от стресса

Не недооценивайте влияние эмоций на здоровье! Медитация, полноценный сон, смех и умение говорить "нет" стрессу – ваши верные помощники.

Ритуал сухого массажа

Утреннее растирание тела сухой щеткой – как первый глоток свежего воздуха для вашей кожи и лимфы.

Ванны и бани

Еженедельный поход в баню поможет вывести все токсины и придаст вашему телу невероятную легкость!

Свобода и комфорт

Если ваша одежда похожа на обручальное кольцо – тугая и постоянно на вас, пора что-то менять. Избегайте тесную одежду, особенно в области таза.

Лимфодренаж

"Добавьте в свой день специальный лимфодренажный комплекс упражнений – и почувствуйте разницу! И помните, лучший способ ускорить лимфу – это не сидеть на месте", – заключила доктор Лебедева.

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