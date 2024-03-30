Как разогнать лимфу и вернуть себе легкость
В своем Telegram-канале доктор Лебедева напомнила, что лимфатическая система – это личный “сантехник”, и без нее никуда. А отеки, постоянная усталость, плохая кожа и тяжесть в ногах и руках – это сигналы SOS, которые может тихо подавать лимфа.
Итак, врач раскрыла секреты, как активизировать лимфу и вернуть себе здоровье и легкость.
Еда как лекарство
Да-да, начнем с самого простого! Чистим лимфу натуральной едой – больше зелени, свежих овощей и фруктов. Забудьте о вредных перекусах, ваша лимфа ответит вам блеском в глазах и чистой кожей.
БАДы
Прежде чем бежать в аптеку, давайте будем честны: БАДы не панацея, но и не враги.
Выбирайте те, что поддерживают работу лимфы, но помните: без разговора с вашим доктором – ни шагу!
Танцуйте... Или хотя бы двигайтесь!
Танцевать под любимую музыку, гулять или заниматься йогой — все это заставляет вашу лимфу трудиться, как пчелка.
Берегите себя от стресса
Не недооценивайте влияние эмоций на здоровье! Медитация, полноценный сон, смех и умение говорить "нет" стрессу – ваши верные помощники.
Ритуал сухого массажа
Утреннее растирание тела сухой щеткой – как первый глоток свежего воздуха для вашей кожи и лимфы.
Ванны и бани
Еженедельный поход в баню поможет вывести все токсины и придаст вашему телу невероятную легкость!
Свобода и комфорт
Если ваша одежда похожа на обручальное кольцо – тугая и постоянно на вас, пора что-то менять. Избегайте тесную одежду, особенно в области таза.
Лимфодренаж
"Добавьте в свой день специальный лимфодренажный комплекс упражнений – и почувствуйте разницу! И помните, лучший способ ускорить лимфу – это не сидеть на месте", – заключила доктор Лебедева.
Ранее она давала советы, как "спрыгнуть с кортизоловой иглы".