Кундалини-йога положительно влияет на состояние мозга и качество памяти

Ученые выяснили, что кундалини-йога помогает оздоровить мозг. Она даже эффективнее, чем классические тренировки памяти, сообщает Zakon.kz.

Специалисты по здравоохранению из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование о том, как кундалини-йога влияет на состояние мозга, в частности, на качество памяти. Акцент в работе был сделан на женщинах старшего поколения, которые находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера.

Для занятия кундалини-йогой были отобраны 40 женщин, столько же – для тренировки памяти. Йогой испытуемые занимались по 60 минут в неделю в течение 12 недель. Программа тренировки памяти была рассчитана на такой же срок. В нее входили еженедельные занятия по обучению стратегиям запоминания.

Ученые обнаружили, что через 24 недели только в группе, занимавшейся кундалини-йогой, наблюдались улучшения функциональных связей в области мозга, ответственной за сохранение кратковременных воспоминаний и передачу их в область долгосрочной памяти. Повысилась нейропластичность мозга.

У них выявили снижение количества биомаркеров старения и повышение экспрессии генов противовоспалительных молекул. У участников из группы тренировки памяти таких изменений не зафиксировали. Основные улучшения в этой категории испытуемых касались качества долговременной памяти.

Исследователи отмечают, что нужны более глубокие работы для выявления долгосрочных эффектов от занятия кундалини-йогой. Это позволит понять, можно ли ее применять для предотвращения болезни Альцгеймера.

А организация Alzheimer's Research UK назвала обнадеживающими результаты исследования по виагре и болезни Альцгеймера. Так, по их заверениям, виагра способна снизить шансы развития болезни Альцгеймера у мужчин.