#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
536.76
630.85
6.45
Советы

Вы рискуете здоровьем, если рассчитываете только на йогу

тренировка по йоге, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 23:35 Фото: freepik
Йога не так эффективно улучшает здоровье сосудов, как традиционные физические тренировки, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие систематический обзор в Advances in Integrative Medicine.

Проанализировав десятки исследований, они установили: аэробные упражнения, пилатес, тай-чи и интервальные тренировки значительно надежнее сохраняют эластичность сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Кровеносные сосуды похожи на гибкие шланги. Когда они теряют упругость, повышается вероятность инфарктов и инсультов. Мы показали, что структурированные тренировки лучше сохраняют эту гибкость, чем йога", – объясняет доктор Лина Дэвид из Университета Шарджи.

При этом исследователи подчеркивают, что йога полезна, особенно для пожилых и тех, кому противопоказаны интенсивные нагрузки. Но для полноценной поддержки сосудов ее стоит сочетать с более активными формами тренировок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, что диетолог назвал продукты, усиливающие тревожность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников
Советы
19:23, 09 сентября 2025
Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников
С заботой о самом дорогом: как правильно подобрать детское автокресло
Советы
15:59, 09 сентября 2025
С заботой о самом дорогом: как правильно подобрать детское автокресло
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Советы
10:52, 09 сентября 2025
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: