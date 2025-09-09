Вы рискуете здоровьем, если рассчитываете только на йогу

Йога не так эффективно улучшает здоровье сосудов, как традиционные физические тренировки, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие систематический обзор в Advances in Integrative Medicine.

Проанализировав десятки исследований, они установили: аэробные упражнения, пилатес, тай-чи и интервальные тренировки значительно надежнее сохраняют эластичность сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Кровеносные сосуды похожи на гибкие шланги. Когда они теряют упругость, повышается вероятность инфарктов и инсультов. Мы показали, что структурированные тренировки лучше сохраняют эту гибкость, чем йога", – объясняет доктор Лина Дэвид из Университета Шарджи.

При этом исследователи подчеркивают, что йога полезна, особенно для пожилых и тех, кому противопоказаны интенсивные нагрузки. Но для полноценной поддержки сосудов ее стоит сочетать с более активными формами тренировок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



