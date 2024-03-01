"Мне все лень...": как повысить мотивацию весной

Весенняя хандра и лень не так безобидны, как могут показаться. Организму справиться самостоятельно с этим состоянием бывает крайне сложно, поэтому специалисты рекомендуют использовать ряд приемов. Zakon.kz изучил имеющийся опыт и собрал наиболее популярные советы.

Многие весной испытывают подавленное, усталое состояние. Специалисты объясняют это воздействием внешних факторов: перепадами атмосферного давления, температуры, увеличением продолжительности светового дня. Помимо этого, к весне организм начинает испытывать нехватку витаминов, микроэлементов и важного источника энергии – витамина D. Дополнительный стресс – перевод стрелок часов. Весеннюю хандру не одолеть, если не постараться нивелировать все негативные факторы.



Настройтесь на правильную волну. Для адаптации организма к переменам за окном и в атмосфере потребуется время, но ускорить процесс возможно. Постарайтесь изменить немного распорядок дня и ложиться спать на полчаса раньше. Это позволит лучше высыпаться и станет легче вставать по утрам. Помимо этого, необходимо внести коррективы в рабочее время, выстроив график так, чтобы не заниматься однотипной и однотонной работой дольше полутора часов подряд.

Приятные дополнения. Будет лучше дополнить обычный распорядок дня "необязательными" занятиями вроде легкой физкультуры, прогулок на свежем воздухе перед сном и творчеством. К слову, если гулять не только по вечерам, но и днем, то это позволит организму получать необходимый ему витамин D.

Витамины. Специалисты рекомендуют весной сдать анализы, чтобы установить, каких витаминов и микроэлементов не хватает. Это позволит скомпоновать индивидуальный комплекс и миновать каких-то побочных эффектов. Важно еще обращать внимание на совместимость витаминов с любимыми продуктами и напитками. Например, кальций хуже усваивается, если злоупотреблять кофе. Помимо этого кофеин снижает в организме содержание железа, калия, цинка, кальция. Алкоголь вымывает цинк, калий, магний, витамины А и В.

Питание. Помимо витаминного комплекса, специалисты рекомендуют обратить внимание на выбор продуктов. Весной лучше добавить в рацион жирные сорта рыб (скумбрия, лосось, семга и т.д.), есть больше яиц и молочных продуктов. Предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам: кефиру, йогурту, ряженке и т.д. Это позволит разгрузить кишечник и улучшить пищеварение. К слову, мало кто знает, но банальная работа кишечника по перевариванию пищи отнимает значительную часть энергии.

Вода. Специалисты считают, что одной из причин усталости весной является также обезвоживание организма. Это происходит из-за сухого воздуха в помещениях и на улице. Поэтому рекомендуется увеличить объем потребляемой воды до 2-3 литров в день. Обычно исходят из формулы: на каждые 15 килограммов веса необходимо употреблять пол-литра воды. Если человек занимается спортом либо его работа связана с большими физическими нагрузками, то норму необходимо увеличить.

Движение. Сложно начать двигаться, когда испытываешь колоссальную лень и отсутствие мотивации, но усилие над собой придется сделать. Движение стимулирует кровообращение и избавляет от стресса, тревоги и плохого настроения. Специалисты советуют не ставить перед собой высоких планок, например, каждый вечер ходить в фитнес-центр, достаточно будет вернуться к обычным приятным делам вроде прогулки или езды на велосипеде. Хорошо в выходные поработать на даче в саду – любые движения на свежем воздухе пойдут только на пользу.

Закаливание. У закаливания имеется дополнительное свойство, помимо укрепления иммунной системы организма. Замечено, что контрастный душ улучшает настроение и отлично бодрит. Если человек раньше не прибегал к закаливанию, то начинать лучше с комфортных температур воды при незначительном контрасте между теплой и холодной. Постепенно можно увеличить контраст, подобрав для себя временной режим. Обычно закаливание делают по схеме: теплая вода – 30-35 секунд, горячая – 20-30 секунд и холодная – 30 секунд, и так несколько раз по кругу.

Врач. Специалисты рекомендуют внимательно отнестись к ситуации, если слабость и упадок сил длятся несколько месяцев, или состояние ухудшилось задолго до начала весны. Это может быть симптомом серьезного заболевания, к примеру, нарушения работы щитовидной железы или сахарного диабета. Слабость может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе нарушениях ритма сердца. В подобной ситуации необходимо показаться врачу.

Несколько психологических приемов

Существует несколько дополнительных способов поднять мотивацию и улучшить настроение.

Вредный, но полезный. Разрешите себе съесть любимую шоколадку, гормоны счастья сделают свое дело и настроение улучшится. Понятно, что шоколад – лекарство от хандры сильное, но опасное, поэтому хоть немного, но придется себя контролировать.

Договор. Заключите с собой договор. Психологический прием работает по принципу: вы обещаете себе вознаграждение за то, что сделаете нечто, чего не хотите делать. В нашем случае – встать с постели, пойти на прогулку, принять контрастный душ и т.д. Пример, если я буду принимать контрастный душ 5 дней, то обещаю потратить на новую косметику лишние 5 тысяч тенге в эту субботу. Обещание обязательно выполнять.

Цвет в интерьере. Интерьер и цвета в доме влияют на психологическое состояние больше, чем многие об этом думают. Сделайте перестановку, повесьте другие шторы, поменяйте декоративные наволочки на подушках – перемена даст нужный позитив. Если использовать в интерьере любые оттенки зеленого, то можно получить дополнительный позитивный эффект.

Подстригитесь. Прилив радости и бодрости – состояние, которое замечали за собой практически все представительницы женского пола, выйдя из салона красоты. Неизвестно, как это работает на физиологическом уровне, но после стрижки девушки и женщины чувствуют себя буквально обновленными. Данный прием может быть использован и мужчинами, у них не так давно появилась другая приятная забава – стрижка и укладка бороды и усов в барбершопе.