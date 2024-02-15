Формирование мотивации к занятиям спортом

Дорога от желания заняться спортом до реальных тренировок порою может растянуться на несколько лет. Между тем, существует более десятка психологических приемов, помогающих справиться с инерцией. Zakon.kz обобщил имеющийся опыт и подобрал наиболее эффективные рекомендации.

"Как начать заниматься спортом" – наиболее частый запрос в поисковых системах. Сегодня людям не хочется тратить время впустую, и они хотят точно знать, как им справиться с ленью и обстоятельствами, чтобы начать новую жизнь. Эксперты считают самими эффективными приемами те, которые дарят положительные эмоции и удовольствие.



Награда

Награда за тренировку или желаемый результат от занятий спортом, ученые называют важной составной частью формирования "петли привычки". Побеждаете свою лень или обстоятельства – занимаетесь спортом – получаете награду. Простая формула помогает начать воспринимать тяжелые физические нагрузки, как приятное времяпровождение, сулящее приятный эмоциональный итог.

Поддержка близких

Доброе слово приятно не только кошкам, одобрение и похвала со стороны близких людей мотивируют продолжать заниматься спортом. Если написать о своем намерение приступить к тренировкам в соцсетях, то лайки и положительные комментарии также послужат хорошим стимулом, да и прекратить занятия будет сложнее.

Разбейте одну большую цель на несколько маленьких

Обычно этот прием используют, когда речь идет о намерении получить глобальный результат, к примеру, похудеть на 20 килограммов или проходить за утро 20 тысяч шагов. Эксперты советуют разбить численный показатель на части, например, к концу первого месяца тренировок проходить утром 5 тысяч шагов, к концу второго – 10 тысяч шагов, к концу третьего – 15 тысяч, и так далее. Дополнительный эффект от приема – маленькие цели выглядят достижимыми и помогают перейти от намерений заняться спортом к реальным тренировкам.

Больше, чем нуль

Прекрасный психологический прием, позволяющий продолжать заниматься спортом, когда этого не хочется делать совсем. Работает он по принципу: если человек проходил 10 тысяч шагов в день или делал 30 отжиманий от пола, то в "ленивый" день он может сократить число радикально – 2 отжимания от пола, уже больше чем нуль. Пройти, а не проехать две остановки – это тоже больше нуля. Главное не прерывать занятия и желание заниматься спортом вернется.

Журнал достижений

Журнал ежедневных тренировок помогает хвалить себя и поднимать самооценку каждый день. Записи нагрузок за прошлый месяц подскажут, что не так все плохо, и за последние полгода получилось многое сделать. И тут включается та самая мотивация заниматься спортом и дальше. Принцип простой – получилось сегодня победить свою лень и выйти на утреннюю пробежку или сделать хотя бы пару упражнений перед телевизором, значит, молодец и большой герой.

Фиксируйте результат

Психология устроена просто: чем лучше результат, тем больше хочется продолжать, и тем легче себя заставить заниматься спортом. Причем результатом можно считать любой аргумент – от "стало легко подниматься по лестнице на пятый этаж" до участия в любительском марафоне в другой стране.

Смотрите на тех, у кого получилось



"Если получилось у него или у нее, значит получиться и у меня", – психологическая установка, помогающая противостоять желанию оставить тренировки или излишне расстраиваться из-за скромных результатов. Помимо этого, успехи других помогают осознать, что ничего не возможного не существует, просто нужно время и небольшие усилия.

Поспорить на крупную сумму

Для кого-то пари является прекрасной мотивацией продолжать занятия спортом, а для кого-то начать их с нуля. Цель психологического приема – мотивировать себя идти к желаемому результату, а крупный выигрыш – отличный бонус или приз за усилия и настойчивость.

Знайте предел своих возможностей

Разумный и трезвый подход к оценке своих возможностей поможет избежать ненужных и вредных срывов. Если вы не любите бегать – займитесь ходьбой, не нравиться утренняя гимнастика – можно пойти в зал на пилатес и т.д.. К слову, в некоторых ситуациях, например, во время постоперационного периода можно не отказываться от тренировок. Лечащий врач подскажет комплекс лечебных упражнений и поможет сохранить форму.

Мужской подход

Мотивация для занятия спортом для мужчин мало чем отличается: они, также, как женщины любят получать вознаграждение, похвалы близких и устраивать пари с друзьями. Единственное, что им дается проще: делить большую цель – взять вес 150 килограммов до конца года, на маленькие – каждая тренировка – плюс 5 килограмм.

Здоровье

Хотя увлеченные спортом молодые люди мало говорят о здоровье, они получают дополнительные бонусы, порою, не зная об этом. Самый красноречивый пример – ходьба. Благодаря ежедневным занятиям у человека улучшается работа сердца, органов пищеварения (желудок и печень), и даже вегетативной нервной системы. Ходьба – один из вариантов тренировки выносливости, что положительно сказывается на способности держать высокие рабочие и психологические нагрузки в течение дня.