Макароны названы идеальным продуктом

Доцент кафедры "Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий" Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков опроверг миф о вреде макарон для фигуры, сообщает Zakon.kz.

Ученый подчеркивает, что существуют вполне четкие рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, которых необходимо потреблять каждому человеку с точки зрения здорового питания.

"Ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2-6,5 раз больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение – 5:1". Роман Кандроков

Содержание белка, по его словам, достигается за счет используемых при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20 процентов белков, потребляемых в мире.

"В макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка. Кроме того, качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т.д. Макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды". Роман Кандроков

Для тех, кто все же опасается набора веса, как отмечено в публикации "Газета.ru", специалист советует обратить внимание на цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки. Они полезны для здоровья кишечника и могут помочь дольше чувствовать сытость.

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