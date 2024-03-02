При какой одышке стоит обратиться в больницу

Врач-отоларинголог Александр Пурясев рассказал, что отдышка может быть признаком опасной для жизни аневризмы, болезней сердца или легких. Также он объяснил, в каком случае обязательно нужно обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

В программе "Доктор 24" специалист отметил, что к этому симптому стоит быть внимательнее.

"При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу", – предупредил Пурясев.

По его словам, аневризму можно выявить с помощью МРТ головного мозга.

Также он добавил, что причиной одышки могут быть легочные заболевания, включая бронхиальную астму или пневмонию. Одышка после незначительной физической нагрузки может указывать на артериальную гипертонию.

Любая одышка требует обращения к врачу, но если она появляется не после физической нагрузки или волнения, а в покое, когда человек сидит или лежит, то может потребоваться госпитализация, предупредил эксперт.

Ранее терапевт рассказал, кому может навредить утренняя зарядка.