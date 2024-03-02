Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

При какой одышке стоит обратиться в больницу

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 23:23 Фото: pixabay
Врач-отоларинголог Александр Пурясев рассказал, что отдышка может быть признаком опасной для жизни аневризмы, болезней сердца или легких. Также он объяснил, в каком случае обязательно нужно обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

В программе "Доктор 24" специалист отметил, что к этому симптому стоит быть внимательнее.

"При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу", – предупредил Пурясев.

По его словам, аневризму можно выявить с помощью МРТ головного мозга.

Также он добавил, что причиной одышки могут быть легочные заболевания, включая бронхиальную астму или пневмонию. Одышка после незначительной физической нагрузки может указывать на артериальную гипертонию.

Любая одышка требует обращения к врачу, но если она появляется не после физической нагрузки или волнения, а в покое, когда человек сидит или лежит, то может потребоваться госпитализация, предупредил эксперт.

Ранее терапевт рассказал, кому может навредить утренняя зарядка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Кому может навредить утренняя зарядка
Кому может навредить утренняя зарядка
макароны советы ученый диета
Макароны названы идеальным продуктом
руки
Любовный гороскоп на субботу для всех знаков зодиака
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Какая зарплата у военнослужащих в Казахстане
Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: