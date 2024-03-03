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Астролог рассказал, как избежать серьезных неудач в марте

Астролог рассказал, как избежать серьезных неудач в марте, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 08:40 Фото: pixabay
Известный астролог Павел Глоба призвал соблюдать определенные правила, чтобы избежать серьезных неудач представителей некоторых знаков зодиака. Речь идет об Овнах, Близнецах, Львах и Скорпионах, сообщает Zakon.kz.

Овнам в марте не следует принимать важных решений, от которых будут зависеть жизненные обстоятельства в краткосрочной перспективе. Велик риск критических ошибок.

Близнецам не рекомендуется доводить дело до конфликтов, следует проявлять дипломатичность и не выходить из себя. Иначе не миновать крупных ссор, которые могут привести к разрыву отношений.

Львам стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и приложить усилия к тому, чтобы гасить негативные эмоции. В противном случае, считает астролог, можно получить проблемы со здоровьем.

Скорпионам важно быть осмотрительными и внимательно смотреть по сторонам. Кроме того, негативно на благополучии представителей знака может сказаться привычка вступать в споры с окружающими.

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