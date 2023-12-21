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Астрологи рассказали, у кого чудо может случиться прямо в новогоднюю ночь

Астрологи рассказали у кого чудо может случиться прямо в новогоднюю ночь Фото: freepik
Астролог Павел Глоба заявил, что в новогоднюю ночь жизнь может кардинально измениться у представителей двух знаков зодиакального круга. Речь идет о Львах и Скорпионах, сообщает Zakon.kz.

Глоба отметил, что людям, рожденным под созвездием Льва, предстоит встретить человека, который окажет самое серьезное влияние на их дальнейшую жизнь. По словам астролога, новым знакомым может стать влиятельный пожилой мужчина, который поможет талантливым и настойчивым Львам впечатляюще продвинуться в карьере.

Для Скорпионов встреча Нового года может обернуться перспективным романтическим знакомством. Это окажется очень своевременным, поскольку многие представители знака испытывают потребность в искренних, страстных, но в то же время доверительных отношениях – некоторые страдают от одиночества, а другие находятся в отношениях с партнером, который их недостаточно ценит.

Ранее астрологи рассказали, для кого будет успешным новый 2024 год.

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Елена Вебер
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